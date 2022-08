Després d’un estiu marcat, entre altres coses, pels incendis, són moltes les persones que desgraciadament han patit danys o perdut les seves vivendes per l’efecte de les flames. Aquest any, les dades del Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals calculen que en territori nacional s’han cremat gairebé 300.000 hectàrees.

Segons la normativa, tenir una assegurança de la llar no és obligatori, però hi ha ocasions, com al tenir contractada una hipoteca o un lloguer, en què sí que cal disposar d’aquest tipus de pòlissa. La tendència general és que, en cas que la vivenda es vegi afectada per un incendi fortuït o ocasionat intencionadament per estranys, l’assegurança indemnitzarà l’afectat. Això sí, la Llei de Contracte d’Assegurança estableix que les companyies d’assegurances no estan obligades a indemnitzar els danys d’incendis provocats per l’assegurat, o en aquells en què tingui una culpa greu.

Condicions generals

Tot i que pot dependre de l’establert en cada pòlissa, normalment cobreix:

Els danys ocasionats per l’incendi a la casa, que pot ser tot el continent de la vivenda (els elements estructurals que la conformen), o només el contingut.

El cost de la intervenció dels bombers.

Els perjudicis causats per la caiguda d’un llamp, que derivi en flames.

El valor dels objectes desapareguts dels quals es pugui provar la seva existència.

La reconstrucció de la vivenda.

L’allotjament i mudança de pertinences durant el procés de reparacions o reconstrucció.

Les coses que solen quedar excloses són els desperfectes causats per una calor intensa que no arribi a generar un incendi (com les espurnes d’una planxa) o els objectes de valor especial (com les joies i les obres d’art).