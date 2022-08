El Banc Popular de la Xina (BPC) ha retallat aquest dilluns els tipus d’interès de referència aplicats als préstecs bancaris a un i cinc anys, que passaran a situar-se en el 3,65% en el cas dels crèdits a 12 mesos i en el 4,3% en els préstecs a més termini, de referència per a les hipoteques, segons ha anunciat la institució. Aquesta rebaixa dels tipus d’interès és més elevada del previst i respon a l’ànim de reactivar l’economia en uns moments crucials per a la recuperació del gegant asiàtic, que està creixent menys dels previst.

En el cas del tipus de referència per als préstecs a cinc anys, la retallada de la taxa de 15 punts bàsics des del 4,45% ha superat les expectatives del consens de mercat i iguala la rebaixa rècord de la referència empresa pel banc central el mes de maig passat en resposta a la crisi del sector immobiliari que amenaça la recuperació de l’economia xinesa.

El Banc Popular de la Xina ha rebaixat en cinc punts bàsics el tipus de referència per als préstecs a un any, que passaran del 3,7% al 3,65%. «Les reduccions d’avui continuen els esforços del BPC per recolzar una economia trontollosa. Esperem que es produeixi una relaxació addicional en els pròxims mesos, però els responsables polítics encara semblen reticents a dissenyar un fort repunt en el creixement del crèdit», va indicar Sheana Yue, economista per a la Xina de la consultora Capital Economics. En aquest sentit, l’experta destaca que, si bé els ajustos havien sigut àmpliament anticipades després de la retallada de la taxa per als préstecs a mitjà termini la setmana passada, la baixada del tipus de referència a un any va ser menor del que esperaven la majoria dels analistes enquestats per Bloomberg, mentre que la reducció a la taxa de cinc anys va superar la majoria de les expectatives. «La retallada molt més elevada a la taxa a cinc anys suggereix que el BPC està particularment preocupat pels problemes en el mercat immobiliari», afegeix.

Fa una setmana, s’havien anunciat rebaixes de 10 punts bàsics en els serveis de préstecs a mitjà termini (MLF) i els acords de recompra inversa (‘repos’), importants eines de finançament del sistema bancari.