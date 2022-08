La dada diària de l'Euríbor ha escalat els darrers dies de forma constant fins a situar-se aquest dilluns a l'1,22%. Amb aquesta xifra, la mitjana mensual d'agost queda fixada a l'1,08%, la més alta des del mes de juliol de 2012. Els analistes atribueixen aquest increment constant de l'índex de referència hipotecari a la previsió augment dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) al setembre. La pujada dels tipus d'interès és una de les maniobres que disposa l'organisme per frenar l'escalada de la inflació. Amb tot, la xifra d'aquest dilluns està encara lluny del màxim històric marcat per l'Euríbor l'estiu del 2008, quan va arribar al 5,3%.