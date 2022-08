Internet ho ha tornat a fer. Aquest dilluns un grup de joves connectats a través de Reddit, el major fòrum digital dels Estats Units, va aconseguir riure’s de Wall Street i rellançar les accions de GameStop, una coneguda companyia de videojocs que anava camí de la fallida, portant els inversors que havien apostat en contra seu a perdre milers de milions de dòlars pel camí. Una acció col·lectiva contra l’especulació que ja s’ha convertit en el major troleig financer dels últims anys.

Tot va començar fa mesos en un xat de Reddit anomenat Wallstreetbets (Apostes de Wall Street, en anglès), en el qual participen fins a 2,3 milions d’usuaris. Alguns són gent que coneix com funciona el mercat financer i comparteix gratis amb els altres els seus consells sobre com invertir diners. Aquests usuaris es fan dir «degenerats», «retardats» o «autistes». Aquest últim terme es deu al famós inversor Michael Burry, conegut per ser el primer a destapar i beneficiar-se del frau hipotecari que va portar a la crisi econòmica del 2008 i per ser interpretat per Christian Bale a ‘La Gran Apuesta’.

Al setembre, el fòrum va posar la seva vista a GameStop, una companyia minorista d’electrònica i videojocs vinguda a menys per l’impacte de la pandèmia i la seva incapacitat per adaptar-se al comerç electrònic. La mateixa empresa va advertir als seus accionistes que les dures pèrdues sofertes el 2020 es prolongarien aquest any.

How it feels before market opens from r/wallstreetbets

De l’especulació al troleig

Les altes probabilitats d’una fallida van llançar inversors de Wall Street com els fons de cobertura a invertir en curt en GameStop, això és, a apostar diners contra l’empresa esperant que les seves accions s’enfonsessin a zero. Amb aquest mecanisme, els inversors demanen les accions d’altres inversors i les venen amb la intenció de tornar a comprar-les quan abaixin els preus i tornar-les als seus propietaris. D’aquesta manera, s’especula amb les pèrdues anunciades de l’empresa per obtenir un benefici econòmic. Segons la CNBC, GameStop era l’empresa del mercat en la qual es repetia més aquest mecanisme especulatiu.

No obstant, les coses van començar a canviar. Al desembre inversors com Ryan Cohen, el fundador de la companyia de comerç electrònic Chewy, va comprar 9 milions d’accions de GameStop, donant confiança als accionistes i aixecant el preu de l’acció. Al fer-se pública la seva implicació en GameStop, els participants del fòrum de Reddit no van deixar passar l’oportunitat i van començar a invertir en massa en la companyia de videojocs, creant una demanda artificial per l’empresa que han transformat en una oportunitat per fer diners i trolejar els especuladors que havien apostat en contra seu.

Des dels fòrums d’internet es va ajudar un improbable ressorgiment de GameStop. La compra massiva d’accions dispara per defecte el seu valor. Si al setembre el preu de la seva acció estava en poc més de 6 dòlars, ahir va arribar a màxims de 147 dòlars, és a dir, va pujar més d’un 822% des de començament d’any. Al final de la sessió, els preus es van relaxar fins als 76,83. Segons Bloomberg, aquests moviments han fet que les accions de l’empresa visquin el període més volàtil de la seva història.

Me waking up early to buy visqui $GME (Not stopping memeing $GME until I get featured on CNBC) from r/wallstreetbets

Pèrdues milionàries

Mentre que els beneficis de Cohen han crescut un 810% fins als 300 milions de dòlars, els inversors que van apostar a favor de la fallida han patit pèrdues de més de 6.000 milions de dòlars des de començament d’any, fins a 1.600 milions divendres i de 2.790 milions més aquest dilluns. El troleig de Reddit es completa perquè les pèrdues de cop obliguen els inversors a comprar més accions de GameStop per mitigar les seves pèrdues, cosa que fa que el valor de les accions creixi encara més. Alguns d’aquests especuladors han denunciat haver sigut assetjats per les bromes de la comunitat de Reddit.

«Un gran grup de comerciants minoristes s’ha adonat que si treballen junts, utilitzant eines de mercat com opcions de compra fora dels diners o accions de baixa flotació, poden dominar qualsevol institució o venedor en curt del món excepte la Fed», ha escrit l’inversor Tim Collins, a ‘The Street’.

Tot i que molts inversors continuen invertint en curt esperant el col·lapse de l’empresa, la comunitat de Reddit implicada en aquesta revolta contra Wall Street ja ha convertit la seva gesta en tot un mem, en el major troleig financer dels últims anys. De moment, aquests usuaris ja han posat els ulls i la seva cartera en altres empreses com BlackBerry, les accions de la qual s’han duplicat en les últimes tres setmanes. La batalla s’allargarà diversos dies i encara està per dir qui sortirà guanyant amb tot això.