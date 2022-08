L’era dels vols barats està arribant al seu final com a conseqüència dels creixents preus del combustible i les càrregues ambientals, segons ha destacat el CEO de l’<strong>aerolínea ‘low cost’ Ryanair, </strong>Michael O’Leary, que pronostica que no tornarà a tenir preus tan assequibles fins almenys d’aquí a cinc anys. «Volar és massa barat per al que és. Em sembla absurd, cada vegada que volo a Stansted, que el viatge amb tren al centre de Londres és més car que el bitllet d’avió», ha declarat O’Leary en declaracions al ‘Daily Mail’.

«Han sigut la meva obra personal [amb referència als viatges 'low cost'). Vaig guanyar-hi molts diners. Però no crec que viatjar amb avió sigui sostenible a mitjà termini amb una tarifa mitjana de 40 euros. És massa barat», ha destacat l'empresari. No obstant, O'Leary tampoc contempla un creixement desbocat de les tarifes, ja que calcula un increment que «continuarà sent molt barat i assequible, a uns 50 i 60 euros». Vaga Les declaracions del CEO de Ryanair coincideixen amb la decisió del personal de cabina de la companyia a Espanya de convocar 12 dies de vaga al juliol després dels quatre que es van realitzar la setmana passada.