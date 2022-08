Les exportacions a les comarques gironines continuen a l'alça i durant els primers sis mesos de l'any han registrat un creixement del 15%. Una dada que es tradueix en 3.809,6 MEUR en vendes a l'exterior. Durant el mes de juny, hi ha hagut exportacions per valor de 722 MEUR, un 28,7% més que l'any passat.

Les dades s'expliquen perquè els principals sectors que fan de motor de l'economia gironina han crescut en vendes a l'exterior. Segons l'estadística del Ministeri, en l'acumulat de l'any el sector de l'alimentació i el dels productes químics (que sumen prop del 60% de les exportacions totals) han registrat 1.489,3 MEUR i 747,8 MEUR, respectivament. En percentatges, però, qui més ha crescut ha estat el sector químic (un 22,5%) –on s'hi engloba la indústria farmacèutica- i el de l'alimentació ho ha fet només un 5%.

Durant el mes de juny, però, el sector de l'alimentació ha crescut un 25,2% (283,7 MEUR) respecte de l'any passat i el químic (146,4 MEUR), un 40,7%.

Si es passa la lupa per sectors, el carni lidera les exportacions tant del mes de juny com en l'acumulat de l'any. Aquest primer semestre s'han fet vendes a l'exterior per valor de 884 MEUR. Al juny, ha continuat el tímid creixement que va experimentar al maig i ha passat dels 161,6 MEUR als 168,5. Si comparem aquesta dada amb la que es va registrar el juny del 2021, el creixement és encara més gran. I és que les exportacions càrnies han passat dels 140,7 MEUR als 168,5.

El segueixen els fabricants de maquinària gironins, que acumulen vendes a l'exterior per valor 287,1 MEUR. En concret, les seves vendes a l'exterior passen dels 54,3 MEUR del 2021 als 62,6 d'aquest 2022.

França, el principal mercat

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el mercat principal dels productes gironins a l'exterior. En el que portem d'any, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 985,9 MEUR. El segueixen, tot i que de lluny, Itàlia (300,1 MEUR); Alemanya (278,5 MEUR); Portugal (223,4 MEUR) i la Xina (185,5 MEUR). Durant el mes de juny, a França s'hi ha fet exportacions per valor de 179,9 MEUR; a Itàlia, 54,5 MEUR; a Alemanya, 53,9 MEUR i a Portugal, 50,7 MEUR.