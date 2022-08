Per dinamitzar la vida comercial de l’Escala, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (Ubet) ha promogut aquest agost una nova edició del sorteig Refresca’t amb la Ubet. El premi, igual com ho van fer també al juliol, consta de 150 euros en activitats i oci actiu per a la persona afortunada. El concurs s’ha desenvolupat a través del perfil oficial d’Instagram (@ubet.lescala) i aquest mateix 15 d’agost s’ha fet públic el nom de la persona que ha resultat guanyadora. El missatge que es llança en el sorteig és aquest: «Perquè volem donar-te les gràcies a tu, que compres al comerç de l’Escala, i volem fer amb un premi valorat en 150 € en activitats i materials d’oci actiu per poder gaudir del nostre entorn».⁣⁣⁣

Amb l’objectiu de posar en valor la qualitat del comerç de proximitat i promoure la seva oferta, la Ubet de l’Escala organitza campanyes atractives que fomentin el consum local. Ara, a l’estiu, la iniciativa ha estat Refresca’t amb la Ubet, però al llarg de l’any la implicació de botiguers i empresaris turístics amb la promoció econòmica de l’Escala és constant. Sobretot, durant les festes nadalenques, amb interessants reclams participatius per animar la gent del poble a fer les seves compres al poble.