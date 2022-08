L’Ibex 35 torna a tancar en positiu per onzena jornada consecutiva. El selectiu espanyol ha avançat aquest dimarts l’1,01%, cosa que suposa tancar per sobre dels 8.500 punts, un nivell a què no arribava des de principis de juny. A més, aquest és el selectiu que més s’ha revaloritzat entre els seus iguals a Europa, amb l’Ftse 100 de Londres, el Cac francès o el Dax alemany pujant menys d’un 1%.

La jornada ha estat marcada avui per la publicació de l’índex de confiança dels inversors alemanys, que ha mostrat un nou deteriorament al situar-se a l’agost en -55,3 punts davant els -53,8 de juliol. A més, el bitcoin s’ha desinflat després d’arribar als 25.000 dòlars (24.600 euros) a principis de setmana. En el pla empresarial, IAG ha anunciat que el seu préstec de 100 milions d’euros a Globalia es converteix en una participació del 20% de l’empresa. Aquest teló de fons s’ha traduït a Espanya en avenços de ArcelorMittal (+3,23%), Acerinox (+2,76%), Telefónica (+2,72%), IAG (+2,31%) i Repsol (+2,15%), Sacyr (+1,81%), CaixaBank (+1,69%), Acciona (+1,67%), Endesa (+1,60%), Sabadell (+1,58%), Indra (+1,53%) i ACS (+1,53%). Han tancat en canvi en negatiu Fluidra (-1,49%), Amadeus (-1,19%), Solaria (-0,91%), Meliá (-0,54%), Colonial (-0,38%), Merlin (-0,30%) i Rovi (-0,10%). El barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en un preu de 92,5 dòlars, amb un retrocés del 2,7%, mentre que el Texas cotitzava a 86,7 dòlars, després de caure un 2,9%. Al mercat de divises, l’euro es mantenia en l’entorn dels 1,0178 ‘bitllets verds’, mentre que al mercat de deute la prima de risc rondava els 111 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys en el 2,089%.