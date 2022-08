Desena jornada consecutiva en positiu a la borsa espanyola. L’Ibex 35 ha tancat aquest dilluns la sessió avançant un discret 0,32%, cosa que, en canvi, manté el selectiu espanyol per sobre dels 8.400 punts (8.426,9 en concret) i el porta a igualar una marca que no s’assolia des del setembre del 2018: la de les deu sessions seguides a l’alça. Tot això en una jornada festiva a tot Espanya per la celebració de l’Assumpció.

En el context internacional, el dia ha estat marcat per la decisió del Banc Popular de la Xina (BPC) de retallar de manera inesperada dues de les seves principals referències per als préstecs les entitats bancàries del país per intentar fer front a la desacceleració del creixement de la seva economia. Aquesta decisió, juntament amb un petroli en caiguda, s’ha traslladat a l’obertura de Wall Street, que ha arrossegat al terreny negatiu les borses europees. Amb tot, la majoria han resistit finalment l’embat i han tancat en verd. A l’Ibex 35 en concret, destaquen les pujades de Solaria (+4,59%), Acciona (+2,16%), IAG (2,15%) i Naturgy (+1,87%). Per la seva banda, al capdavant de les pèrdues es va situar Repsol (-2,4%), seguit de Sacyr (-1,94%), ArcelorMittal (-1,41%), Acerinox (-1,21%) i Santander, amb una caiguda de l’1,05%.