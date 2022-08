El Govern alemany aplicarà al gas una taxa de 2,4 cèntims per quilowatt hora a partir de l’1 d’octubre a fi de desincentivar el seu consum en cases i empreses. El Trading Hub Europe (THE), la societat conjunta formada per les operadores de gas a Alemanya, ha informat aquest dilluns que l’anomenada «taxa de neutralitat de subministrament de gas» adoptada pel Govern germànic el 9 d’agost finalment serà de 2,4 cèntims. El ministre alemany d’Economia i Protecció del Clima, Robert Habeck, havia anticipat que l’import de la nova taxa del gas seria d’«entre 1,5 i 5 cèntims per quilowatt hora». Els càlculs de la societat de gas THE finalment han fixat aquesta taxa en 2,4 cèntims.

Segons càlculs de la premsa alemanya, el nou gravamen de 2,4 cèntims suposarà un sobrecost d’uns 480 euros a l’any a la factura del gas per a una família de quatre membres en una vivenda unifamiliar. El Govern alemany preveu ajudes compensatòries per a les llars amb nivell de renda més baix. La nova taxa entrarà en vigor a partir de l’1 d’octubre del 2022 i es preveu que la seva aplicació s’estengui durant un període de temps limitat, establert inicialment fins al 30 de setembre del 2024. Segons el Ministeri d’Economia, atesa la tensa situació del mercat del gas derivada de la guerra a Ucraïna, aquesta mesura és necessària per mantenir el subministrament de gas durant el pròxim hivern, ja que sense aquest mecanisme per distribuir entre els consumidors els costos més grans del gas, els serveis públics al llarg de la cadena de subministrament estarien en risc. Els beneficiaris del nou mecanisme sobre els preus del gas seran les empreses de subministrament d’energia directament afectades pels costos addicionals arran de la substancial reducció en les importacions de gas rus. Berlín va haver d’anar el mes de juliol al rescat d’Uniper, l’importador alemany més gran de gas rus i el principal accionista del qual és la finlandesa Fortum, adquirint una participació del 30% en l’empresa a canvi d’injectar-hi més de 7.000 milions d’euros.