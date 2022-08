Com explica en una nota de premsa el Partit Popular, la formació es mostra en desaord amb la publicació al BOE, el dia 28 de juliol, de la resolució de 26 de juliol per la que s’aproven els plecs de la subhasta pública per a la provisió d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat, que preveuen que a la província de Girona es puguin obrir tretze noves expenedories de tabac – una a Figueres, una a Vilablareix, una a Castelló d’Empúries i deu al terme municipal de La Jonquera ( cinc a la Jonquera i cinc a Els Límits ).

El PPC de Girona ha manifestat la seva oposició al considerar-la desproporcionada pel que fa a la proposta d’obertura de deu nous establiments d’aquestes característiques a La Jonquera. En aquest sentit, Jaume Veray, president provincial del PPC de Girona ha lamentat aquesta decisió “presa amb nocturnitat i traïdoria a finals del mes de juliol”, en aquest sentit considera que “si feia vint anys que no hi havia una convocatòria per aquest tipus d’establiment ara el més normal hagués estat fer-ho després dels mesos d’estiu i previ diàleg amb el sector”. Jaume Veray, ha lamentat la proposta del Govern i ha manifestat que “la considerem del tot desproporcionada i fora de lloc”, preguntant-se “quin sentit té voler sumar deu nous establiments d’aquest tipus als sis ja existents en aquest terme municipal?” Els populars s’han reunit amb propietaris i comerciants de La Jonquera que els hi han traslladat el seu mal estar per aquesta decisió, i en aquest sentit el seu president ha manifestat que “la considerem del tot desproporcionada i fora de lloc”, i s’ha preguntat “quin sentit té voler sumar deu nous establiments d’aquest tipus als sis ja existents en aquest terme municipal?”. Veray ha insistit en el fet que “en el terme municipal de La Jonquera actualment ja existeixen sis expenedories de tabac – quatre a La Jonquera i tres a Els Límits- i, per tant, aquesta zona està més que coberta i si calgués ampliar-los, segur no caldria amb deu nous establiments”. Així doncs, pels populars gironins aquesta decisió demostra que l’executiu de Sánchez desconeix totalment el territori i la seva realitat. Veray demana a Sánchez "que rectifiqui i que abans de proposar una altra distribució de noves expenedories de tabac a la província de Girona analitzi i estudiï de manera adequada les necessitats que tenen les comarques gironines en aquest àmbit” El president popular ha explicat que “li demanem a Sánchez que rectifiqui i que, abans de proposar una altra distribució de noves expenedories de tabac a la província de Girona, analitzi i estudiï adequadament les necessitats que tenen les comarques gironines en aquest àmbit”. Finalment, Veray ha anunciat que en les setmanes vinents el grup parlamentari popular al Congrés dels Diputats registrarà una bateria de preguntes en relació amb aquest tema “perquè volem saber quins criteris s’han utilitzat i perquè es pren una decisió d’aquest tipus sense tenir en compte la realitat del territori”. Deu nous estancs a la Jonquera per explotar el turisme de tabac francès