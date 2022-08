Les rebaixes retallen els preus dels articles, però no els drets del consumidor

A Catalunya, la campanya de rebaixes s’allarga pràcticament tot l’estiu. Fins al 31 d’agost. Per rebaixes, es retallen els preus, però no els drets dels consumidors i, per això, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà existeix un servei d’atenció ciutadana per canalitzar qualsevol reclamació que pugui sorgir. Aquesta atenció s’ofereix a l’Oficina Comarcal de Consum que, com explica Carles Fortiana, alcalde de Llers i conseller comarcal responsable d’aquesta àrea, té les competències delegades des del Govern de la Generalitat, «per tal que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a mínim, d’accés a un servei públic de consum a la seva comarca». No hi ha diferència entre l’Agència Catalana de Consum, organisme autònom adscrit al Departament d’Empresa i Treball, i l’Oficina Comarcal de Consum, ja que treballen alineades.

Són moltíssimes les persones que consideren que aquest és un bon moment per cobrir unes necessitats de consum, principalment, per equipar-se de roba nova, calçat i complements, a uns preus més assequibles. L’Oficina Comarcal de Consum està a la disposició d’aquelles persones que necessitin tramitar una reclamació per disconformitat, per exemple, amb alguna de les compres que han efectuat. «Primer de tot, és important demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o contactar-hi per un mitjà que deixi constància d’aquesta disconformitat, sigui a través d’un formulari al web o a través d’un telèfon d’incidències. Si en el termini de trenta dies no s’ha obtingut resposta o bé la resposta no és satisfactòria, l’afectat pot contactar en aquest cas amb el servei públic de consum més proper, que és l’oficina del Consell Comarcal, al carrer Nou de Figueres», expliquen els seus representants, i també hi afegeixen que l’Oficina de Consum s’encarrega de rebre i tramitar queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores de tot l’Alt Empordà, a més de proporcionar informació sobre els drets i els deures i sobre la forma d’exercir-los.

Cada any, en temporada de rebaixes, l’Oficina Comarcal de Consum llança una bateria de recomanacions per tal que els consumidors puguin satisfer les seves compres amb total garantia. Els responsables d’aquest servei comarcal alerten que cal no confondre les rebaixes amb els saldos o les liquidacions. O també expliquen situacions que exemplifiquen què és allò que el consumidor ha de saber. Els saldos s’associen, sobretot, a articles antiquats o deteriorats i les liquidacions es fan per tancament o canvi d’activitat de l’establiment. Els béns rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.

Una persona exposa, davant dels representants de consum, per exemple, que ha anat a comprar unes sabates rebaixades i que no li han acceptat la targeta de crèdit al·legant que durant les rebaixes l’establiment no accepta aquesta classe de pagament. Aquesta persona, aleshores, és informada que aquest establiment no està actuant de forma correcta, ja que «si accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual no pot limitar-ne l’ús en determinats períodes, com poden ser les rebaixes».

Alguns clients expressen dubtes sobre les xifres i els percentatges de descompte que apareixen en les etiquetes dels articles. En aquest sentit, des de l’Oficina Comarcal de Consum, indiquen que «els productes rebaixats, en primer lloc, han d’estar clarament diferenciats d’aquells que no tenen descompte, i han de mostrar clarament el preu original juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa». Segons els responsables de Consum, «s’entén per preu original el més baix que hagi tingut aquell mateix producte en aquell establiment, durant el mes anterior a les rebaixes».

Les compres per internet no han de generar, a priori, cap conflicte de consum, han de ser segures, però, tot i això, des de l’Oficina Comarcal de Consum expliquen que, si es fa una adquisició de productes per aquesta via i el client no queda satisfet, disposa d’un període mínim de catorze dies per retornar la compra, excepte en productes personalitzats, periples o que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene.

La llum supera la telefonia en reclamacions a l’Alt Empordà

Un total del 20,08% de les reclamacions tramitades l’any 2021 per l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Empordà estan relacionades amb els subministraments bàsics. En aquest apartat, s’inclouen els conflictes relacionats amb el subministrament elèctric, de gas, d’aigua, la facturació d’aquests serveis, els manteniments associats a aquests i la seva contractació.

Per primera vegada, les reclamacions dels subministraments bàsics han estat les més destacades, passant per davant de les reclamacions que abans eren més freqüents, les de les telecomunicacions. Segons informa l’Oficina de Consum, això es deu a diversos motius, principalment a causa de la pujada del preu de l’electricitat i també al canvi de tarifa que es va aprovar fa un any.

Amb tot, el sector de la telefonia, amb un 19,51% de les reclamacions, és el segon que genera més tramitació per part dels altempordanesos. En aquest apartat, s’inclouen tant els problemes derivats de la compra d’aparells de telefonia, com els que tenen a veure amb la prestació del servei contractat per part de les operadores. Com expliquen els representants de l’atenció al consumidor de l’Alt Empordà, es continuen detectant temes habituals, com ara el fet que l’operadora pretén cobrar una penalització per baixa anticipada sense que l’usuari hagi signat un contracte amb clàusula de permanència, l’aplicació de tarifes no contractades o la mala aplicació dels descomptes oferts a la facturació, la facturació per serveis no prestats una vegada l’usuari ha fet la portabilitat a una altra operadora, generant així una doble facturació, etc.

En tercer lloc, pel que fa al nombre de reclamacions plantejades a l’Alt Empordà, l’ocupa el sector de les vendes a distància, siguin vendes per internet, a domicili, per telèfon, el que s’anomenen vendes fora d’establiment mercantil, amb un 10,69%.

El sector dels transports ocupa el quart lloc pel que fa a nombre de reclamacions formulades a l’Oficina Comarcal de Consum, amb un 8,82%. La majoria de les queixes que s’han plantejat al llarg del 2021 han estat en relació amb la cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o bé per la decisió de les persones consumidores de no viatjar amb les restriccions que s’havien imposat al lloc de destí.

El 2021 es va incrementar un 2,79% l’atenció al ciutadà respecte a l’any anterior

L’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Empordà va atendre el 2021 un total de 1.384 consultes, 533 de les quals van ser reclamacions que van donar lloc a les corresponents mediacions. Si bé la gran majoria d’incidències giren entorn del servei de la llum, l’aigua, el gas, la telefonia o internet, a més també apareixen a la llista de reclamacions la missatgeria; el consum en botigues; els serveis financers; la compra, el lloguer o la reparació de vehicles; l’àmbit de l’educació i els cursos; la compra i el lloguer d’habitatges; els serveis sanitaris; les assegurances, i els cinemes, teatres, esdeveniments esportius i fires, entre altres.

El 2021 es va incrementar un 2,79% l’atenció al ciutadà respecte a les de l’any 2020. Del total de 68 municipis que té la comarca, el nombre més elevat de visites el van generar veïns de la ciutat de Figueres, amb un 44,4%; seguits de Roses, amb un 10,33%, i l’Escala, amb un 7,21%.

L’oficina del Consell Comarcal de l’Alt Empordà també ha gestionat reclamacions, consultes o denúncies de veïns d’altres poblacions de la comarca, com ara Cadaqués, Capmany, Castelló d’Empúries, Llançà, Peralada i Vilafant. Però alhora han atès ciutadans que no són de la comarca i que també es poden adreçar a aquest servei per gestionar alguna incidència que s’hagi produït a l’Alt Empordà.

D’altra banda, els responsables de l’Àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han volgut destacar que, a més de treballar per garantir els drets de les persones consumidores, estan al servei dels empresaris i empresàries de la comarca «per donar-los, quan calgui, tot aquell assessorament en l’àmbit de consum que necessitin». «També oferim atenció als autònoms i microempreses amb consultes i reclamacions amb empreses de serveis de tracte continuat, ja que han estat inclosos al Codi de Consum de Catalunya al concepte de consumidor», hi han afegit.

D’acord amb la memòria del 2021, un total d’onze empreses de la comarca van sol·licitar fulls oficials de reclamació, denúncia o queixa i el cartell en què s’informa de la disponibilitat d’aquests fulls, que han de tenir a mà per a les persones consumidores i usuàries que en vulguin fer ús. D’aquestes onze empreses, quatre estan establertes a Figueres ciutat.