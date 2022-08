De tots els conreus de cereals al món, l’ordi ocupa la quarta posició, tant en termes de quantitat produïda com d’extensió de cultiu. Només el blat, el blat de moro i l’arròs el superen. Cada any, la terra dona prop de 150 milions de tones d’ordi, amb una extensió mundial de conreu que supera els 500.000 quilòmetres quadrats. A Catalunya és el cereal més cultivat: gairebé el 40% de la producció de cereals és ordi. Sense l’ordi no s’explicaria una part important del nostre paisatge rural, com tampoc el gust de les cerveses de Damm, que tenen l’ordi -maltejat- com a ingredient destacat.

Ja fa unes setmanes que la collita de l’ordi va acabar. Una collita que ha estat marcada per les altes temperatures que s’han registrat a Catalunya en els darrers mesos, les quals han assecat els camps de cereals abans d’hora. Si bé l’ordi és un cereal més resistent que el blat a les secades i no tan exigent en nitrogen, també necessita una preparació prèvia - bàsicament, adobar la terra i arrencar les males herbes- a més d’una vigilància permanent des que es fa la sembra -cap al mes de novembre-, per tal de garantir que la collita serà òptima. L’Urgell, la Segarra, l’Anoia, el Bages, Osona i la Noguera són els principals productors d’ordi de Catalunya i entre els diferents usos que té, en destaca l’elaboració de cervesa. En el cas de Damm, el malt d’ordi és l’ingredient principal de la vintena d’estils de cervesa que la companyia catalana elabora a la seva fàbrica d’El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i que després exportarà al centenar de països als que està present. Un cop s’ha recollit l’ordi del camp, s’envia a la destinació sense cap altra manipulació que la càrrega als camions. En el cas de Damm, la cervesera centralitza l’ordi necessari per a la seva producció a la seva malteria de Bell-lloc d’Urgell (Lleida); una ubicació estratègica i de proximitat amb els seus proveïdors que fa 45 anys que funciona i que permet a la companyia cervesera tenir un control total d’aquesta matèria primera en totes les fases del procés d’elaboració de les seves cerveses.