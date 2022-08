La farmacèutica Johnson & Johnson va anunciar dijous que el 2023 suspendrà la venda de les seves pólvores de talc per a nadó arreu del món, dos anys després de parar-les als EUA i al Canadà, apressada per milers de denúncies sobre la seguretat del producte. En una breu nota, l’empresa va dir que ha pres la «decisió comercial» de substituir el talc per midó de blat de moro en aquest producte infantil després de rebre unes 38.000 demandes que vinculen el seu ús a llarg termini amb el desenvolupament de càncer, tot i que va continuar negant que el seu producte en sigui la causa.

A finals del 2018 van aparèixer informacions que apuntaven que J&J sabia des de feia dècades que les seves pólvores de talc contenien asbest, un mineral de composició i caràcters semblants als de l’amiant i amb efectes nocius per a la salut. Des d’aleshores, J&J s’ha enfrontat a milers de demandes en les quals se l’acusa d’haver contribuït al desenvolupament de càncer d’ovari de les consumidores, una afirmació que l’empresa rebutja i que cada any l’ha fet gastar milions de dòlars en litigis. «La nostra posició sobre la seguretat del nostre talc cosmètic continua sense canviar. Defensem fermament les dècades d’anàlisis científiques d’experts mèdics de tot el món que confirmen que la pólvora de talc per a nadó Johnson’s és segura, no conté asbest i no provoca càncer», va declarar la firma. L’empresa afronta altres problemes judicials als EUA i va acceptar a principis d’aquest any que pagaria milions de dòlars a diversos estats, en conjunt amb altres grans distribuïdors de medicaments, per la seva responsabilitat en la crisi dels opioides.