Wallbox es manté en la seva línia: el seu volum de negoci torna a créixer el segon trimestre de l’any, però la companyia no aconsegueix encara allunyar-se dels números vermells. I partint del que el seu fundador i conseller delegat, Enric Asunción, ha recordat aquest dimecres en una trucada amb els inversors, no sembla que ho aconsegueixi aquest any, malgrat que la previsió és acabar el 2022 amb una facturació entre un 145% i un 170% superior a la de l’any passat. De moment, en mig any Wallbox acumula uns ingressos d’uns 68 milions d’euros, una xifra un 151% superior a la del mateix període del 2021.

En concret, aquesta empresa fabricant de carregadors elèctrics fundada a Barcelona ha facturat 39,5 milions d’euros entre març i juny, de manera que ha duplicat les xifres del segon trimestre de l’any passat. En canvi, l’empresa tanca aquest període de tres mesos amb pèrdues de 37 milions d’euros, una xifra que no es pot comparar amb la situació de l’any anterior (Wallbox només comparteix aquest detall des que va començar a cotitzar a la borsa, la tardor de l’any passat), però que sí gairebé duplica els números vermells del primer trimestre: 19,4 milions d’euros que es van atribuir als costos associats de la seva expansió. En aquest sentit, també l’ebitda (el resultat abans d’aplicar impostos i amortitzacions) és negatiu, d’uns 15 milions d’euros, una xifra que, segons la companyia, està en línia amb el seu pla que el negoci arribi a la rendibilitat a partir del 2024. Trimestre de rècord De tota manera, l’empresa s’ha mostrat contenta amb el seu acompliment. «Malgrat les complicacions [de l’entorn], Wallbox continua comportant-se excepcionalment bé i torna a superar les expectatives», ha sintetitzat Asunción, que ha precisat que aquest ha sigut un trimestre de rècord per a la companyia. «Ha sigut un trimestre molt intens per a Wallbox: l’equip ha treballat molt bé i, una vegada més, ha superat les expectatives», detalla en un comunicat. A part del creixement dels ingressos i d’un marge brut del 41% que els té «molt satisfets», «hem forjat noves col·laboracions, hem incrementat la producció del nostre carregador ràpid Supernova i hem adquirit dues empreses líders que esperem que ampliïn la nostra oferta, millorin les nostres capacitats i reforcin la nostra posició competitiva en un mercat de ràpid creixement», afegeix Asunción. Noves adquisicions L’emprenedor es referia a l’adquisició de Coil, una de les grans empreses instal·ladores de carregadors per a cotxes elèctrics dels Estats Units, i d’Ares Electronics, una proveïdora espanyola de plaques de circuit imprès que fa anys que treballa amb Wallbox. Les dues operacions s’han saldat, en gran mesura, a canvi d’accions de l’empresa. «En una època en què persisteix la incertesa en la cadena de subministrament, la incorporació a la companyia d’aquest component crític és un factor de diferenciació clau», assegura Asunción. D’aquesta manera, Wallbox assegura les seves perspectives de creixement tant per al tercer trimestre com per a la resta de l’any. De moment, els seus càlculs apunten a uns ingressos que s’acostaran als 50 milions d’euros entre juliol i setembre i que podrien arribar als 200 milions d’euros per al conjunt de l’any.