El decret llei per estalviar energia impulsat pel govern espanyol, i que té com a mesura estrella la limitació de la temperatura a 27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern entra en vigor aquest dimecres, amb la intenció que serveixi per retallar substancialment la factura energètica i de complir amb els objectius que marca Brussel·les. Les associacions de comerciants de Barcelona veuen molt precipitades les mesures i demanen “flexibilitat” a l’hora d’aplicar-les. Les entitats de botigues lamenten que 27 graus “és una temperatura massa elevada” amb la qual “els clients es trobaran incòmodes a les botigues”.

Les limitacions no s'aplicaran en els espais laborals com ara cuines o bars o qualsevol feina on els treballadors estiguin en moviment. En aquests casos, es respectarà la normativa laboral que marca el màxim de temperatura en 25 graus. Amb tot, el govern espanyol insisteix que la mesura continuarà sent efectiva perquè "no és el mateix 25 que 19 graus", insistia la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, la setmana passada. Segons els càlculs de la ministra, cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum.

El control de temperatura s’haurà d’aplicar a l’administració pública, als comerços, als supermercats, als espais culturals com ara cinemes o teatres i també en estacions de transports. Precisament, aquest darrer és un dels punts en els quals el Govern ha demanat un canvi per evitar que es redueixi l’ús del transport públic. El govern espanyol va reafirmar que les mesures tiraven endavant a la Conferència Sectorial d’Energia d’aquest dimarts, on l’Executiu va demanar una moratòria del decret per acabar d’afinar-lo i les comunitats governades pel PP van exigir-ne la retirada.

Tampoc hauran de regular el termostat a 27 graus hospitals, centres educatius i perruqueries i les habitacions d’hotel, que es consideren un espai privat. A les cases particulars no s’introdueix cap límit de temperatura.

Un altre dels canvis a aplicar a partir d'aquesta nit és l'obligació d'apagar les llums dels aparadors a les 22 h. La resolució també s'aplica a l'enllumenat dels edificis públics que estiguin desocupats però, en canvi, no obliga els monuments com la Sagrada Família a apagar les llums que l'il·luminen. En aquest cas, serà el patronal que la gestiona qui decidirà què fer amb l'enllumenat.

Aquest decret també obliga els edificis públics a millorar la seva eficiència energètica, ja sigui amb obres de rehabilitació, substituint l'enllumenat o instal·lant sistemes d'autoconsum.

Els recintes obligats a mantenir la temperatura a 27 graus com a mínima hauran d'informar amb cartells o pantalles que les mesures contribueixen a l'estalvi energètic abans del 2 de setembre. Fins ara, els locals ja estaven obligats a mostrar la temperatura i l’humitat dels espais.

Allargant el pla de xoc fins al novembre del 2023, l’executiu de Pedro Sánchez espera complir amb el compromís europeu de reduir la dependència energètica davant de l’amenaça d’un tall del subministrament de gas rus.

Amb aquestes primeres mesures, el Ministeri de Transició Ecològica estima que s’aconseguirà entre el 4 i el 5% d’estalvi en el consum energètic compromès amb la Unió Europea, que és del 7%.

Els comerciants creuen que les mesures són “precipitades” i demanen “flexibilitat”

Després de tot, els comerciants consideren que el pla d’estalvi energètic del govern espanyol inclou mesures “precipitades” i demanen “flexibilitat” a l’hora d’aplicar-les. En aquest sentit, l'associació de comerciants Barcelona Oberta demana que la temperatura mínima de l'aire condicionat sigui de 25 graus, tal com marca el decret llei del 1997, que regula les condicions mínimes de seguretat i salut als llocs de feina. "Entenem que tot i que ara l'últim decret llei diu 27 graus, n'hi ha un de superior que l'empara on es parla de 25 graus", detalla la directora de l'ens, Núria Paricio, en declaracions a l'ACN. "Els 25 graus són una bona temperatura de confort per poder treballar", afegeix.

Per la seva banda, Barcelona Comerç considera que les mesures per l'estalvi energètic són "massa generalistes". L'entitat que agrupa comerciants dels diferents barris de la capital catalana va lamentar la setmana passada que no s'haguessin pactat amb els representants econòmics. "No és el mateix una perruqueria que una botiga de congelats", va dir el seu president, Salva Vendrell, a l'ACN.

De la mateixa manera, l’Associació del Passeig de Gràcia considera que els 27 graus “és una temperatura massa elevada” amb la qual “els clients es trobaran incòmodes a les botigues, sobretot a les botigues de roba on és necessari emprovar-se peces”. A banda de “xocar amb la legislació laboral”, des de l’entitat apunten que “pot suposar un greu inconvenient en comerços d’alimentació”.

Alhora, lamenten que el decret “no ha estat mínimament consensuat ni amb les comunitats autònomes ni amb els sectors econòmics”.”Pot acabar portant més inconvenients que beneficis”, explica un portaveu de l’associació a l’ACN.

Tancament automàtic de les portes a partir del 30 de setembre

A més, a finals de setembre també començarà a ser obligatori el tancament automàtic de les portes dels espais climatitzats. Aquesta mesura -que pot consistir en un braç de tancament automàtic de portes perquè no estiguin sempre obertes- s'aplicarà també als edificis que facin servir energia renovable.

D’entrada, Barcelona Oberta calcula que entre 25.000 i 30.000 establiments de Catalunya -un de cada quatre- no podrà complir-ho. "No hi ha ni materials ni instal·ladors suficients per fer-ho complir", adverteix Paricio, que demana "flexibilitat" al govern espanyol. Així mateix, Barcelona Comerç considera que és "inviable" tenir les portes tancades de les botigues per estalviar energia.

“Els comerços que no tenen portes no se’ls hi ha donat temps suficient per instal.lar portes per adaptar-se a la nova legislació”, coincideixen a dir fonts de l’Associació de Passeig de Gràcia. També Barcelona Comerç veu “impossible” poder complir amb el termini sense subvencions. “Aquestes inversions han de venir acompanyades d’ajuts per part de l’Estat”, ha insistit Vendrell.