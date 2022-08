Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen recollir 88.500 tones d'aquesta fruita, un 13% menys que al 2021 quan es va assolir una producció rècord amb 101.750 tones. Malgrat això, la d'aquest 2022 serà una de les tres més altes de l'última dècada i tindrà "molt bona qualitat". Les altes temperatures registrades al llarg de l'any faran la poma "més dolça" però, per contra, algunes varietats tindran menys color perquè no hi ha hagut les habituals humitats del juliol. El president de Poma de Girona, Jaume Armengol, afirma que tot i les difícils condicions meteorològiques, la feina feta durant els últims anys pels productors adaptant les qualitats i adoptant mesures està donant "els seus fruits".

Poma de Girona està formada per 78 famílies de productores de les empreses Girona Fruits, de Bordils; Giropoma Costa Brava, d’Ullà, i Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador amb un total de 1.900 hectàrees productives. Representa un 39% de la producció de Catalunya i gairebé el 20% de l'Estat Espanyol. Això significa que una de cada cinc pomes produïdes a Espanya són de Girona. Un dada que la situa en molt bona posició i prestigi tant al mercat nacional com internacional. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a la campanya de recollida amb el ja tradicional acte simbòlic a l'IRTA-Mas Badia, de la Tallada d'Empordà. Enguany, els productors preveuen recollir-ne 88.500 tones, un 13% menys que l'any passat quan van assolir una dada rècord. Tot i això, calculen que serà una de les més altes dels últims deu anys i que tindrà "molt bona qualitat". I és que les altes temperatures registrades en el que portem d'any, especialment a partir del mes de maig, faran que les pomes siguin "més dolces". Per contra, a algunes varietats bicolor els costi desenvolupar el color i tindran "menys calibre". El president i soci de Girona Fruits, Martí Ferrer, explica que això es deu a la falta d'humitats que normalment hi ha a finals de juliol i principis d'agost. "Ha fet molta calor i sostinguda en el temps i això ha provocat que l'arbre patís un estrès hídric important", afegeix. De les quatre varietats que es cultiven sota aquest paraigüa, la Golden encapçalarà, novament, la producció (28.310 tones), seguida de la Gala (20.940 tones), la Granny Smith (13.430 tones) i les varietats vermelles (7.670 tones). Altres varietats com la Fuji (8.530) i la Cripps Pink (7.450 tones) també es cultiven a Girona. Poma de Girona fa anys que s’està adaptant al canvi climàtic i a mitigar-ne els efectes. A tall d'exemple, el 60% de la superfície de la varietat Gala ja agafa més color que altres soques de Gala i participa en programes d'obtenció de nous tipus de pomes adaptades a temperatures estivals altes. "Han fet els deures" A més, han instal·lat xarxes que eviten l’efecte de les temperatures màximes, i ha reduït el consum d’aigua i de la petjada hídrica mitjançant el programa Giroreg, reconegut recentment en els Premis Catalunya Impacta. Es tracta d’una eina que fa una recomanació de reg, permet reduir fins un 30% el consum d’aigua i d’energia dels motors de reg i proporciona pomes de més qualitat. També han substituït el fertilitzant mineral per la fertilització d'origen orgànic per reduir la petjada de carboni i ja fa anys que ha implantat les cobertes vegetals entre les fileres de pomeres i incorporat restes de poda per afavorir el segrest de carboni en el sòl. Armengol remarca que els productors "han fet els deures" i que totes les mesures que s'han pres en els últims anys estan "donant els seus fruits". "Anem pel bon camí i els productors no tenen cap dubte sobre la conservació del territori i la necessitat de ser més sostenibles", insisteix.