El turisme continua estirant l’ocupació. Segons les dades de meitat d’any que ofereix l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i la radiografia que publica aquest dilluns el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, les activitats vinculades a aquest sector van donar feina entre l’abril i el juny a unes 391.000 persones més que en el mateix període de l’any passat. És a dir, que de les 776.000 persones que s’han incorporat al mercat de treball l’últim any (del segon trimestre del 2021 al mateix moment del 2022), pràcticament la meitat ho han fet en el sector turístic.

En total, aquesta àrea ja dona feina a més de 2,7 milions de persones i aquesta xifra és lleugerament superior (un 0,8%) a la del mateix període del 2019, és a dir, mesos abans que esclatés la pandèmia. Al seu torn, això suposa que el 13% de les persones assalariades a Espanya es dediquen a aquest sector.

«El mercat laboral ens segueix indicant la robustesa amb la qual es recupera el sector turístic, que impulsa l’economia i el mercat de treball nacional», assegura la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. «Així, en un trimestre marcat per les incerteses de les conseqüències econòmiques de la guerra, les dades reflecteixen un comportament excel·lent amb una creació d’ocupació molt intensa i de qualitat», afegeix, en relació amb un creixement que es detecta tant entre els assalariats, com en els autònoms, i tant en els serveis de menjars i begudes, com als allotjaments, en les agències de viatge i en el transport de viatgers. I ho fa amb prop d’un 20% més de contractes indefinits que un any enrere, si bé és cert que els contractes temporals també creixen un altre 18% en relació amb l’any passat.

D’altra banda, els nivells d’atur donen així mateix més senyals positius: la taxa d’atur del sector ja és tres punts per sota de la d’abans de la pandèmia (baixa de l’11% al 8%) i és gairebé cinc punts inferior a la del conjunt de l’economia, que està, segons aquestes dades, en el 12,5%.

Catalunya al capdavant

«Les sis comunitats autònomes amb més nombre de turistes (Catalunya, Andalusia, Madrid, Canàries, les Balears i el País Valencià) són, al seu torn, les que generen més treballadors en el sector, al representar en conjunt el 74,5% del total», completa el comunicat de Turespaña, l’organisme públic que s’encarrega de la promoció del país a l’exterior.

Aquesta mateixa institució va publicar fa unes setmanes partint dels registres d’Aena que Espanya va rebre al juny més de 8,2 milions de passatgers internacionals, una xifra que encara no iguala els registres prepandèmia però que ja suposa el 85,5% dels viatgers que van visitar el país el mateix mes del 2019. De fet, aquest volum multiplica per més de tres el trànsit de l’any anterior. A més, en aquest cas segons dades de l’INE, aquests turistes internacionals es van gastar al país gairebé tres vegades més de diners que l’any anterior (uns 9.000 milions d’euros), tot i que de nou encara no tant com el mateix mes previ a la covid (prop de 9.700 milions d’euros).