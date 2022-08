Nova vaga a Ryanair. Aquest dilluns, els sindicats USO i Sitcpla han tornat a convocar els tripulants de cabina de l’aerolínia a una sèrie d’aturades que tindran lloc cada setmana, de dilluns a dijous, des d’aquest dilluns 8 d’agost fins al dissabte 7 de gener, inclòs, en totes les bases de la companyia. És la tercera convocatòria de vaga a la companyia irlandesa de baix cost aquest estiu, després de les <strong>sis jornades del juny (els dies 24, 25, 26 i 30 i 1 i 2 de juliol)</strong> i els dotze dies d’aturades del juliol (els dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28).

Ryanair és la companyia que més passatgers transporta al mercat espanyol, amb una oferta que va superar les 650 rutes des d’Espanya el 2021 i compta amb deu ‘centres’ de treball a Espanya situats a Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant, Sevilla, Palma de Mallorca, València, Girona, Santiago de Compostel·la i Eivissa. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fixat uns serveis mínims de fins al 85%. En concret, seran d’entre el 85% i el 68% en el cas de vols domèstics cap a o des de les illes; d’entre el 60% i el 36% per als vols domèstics el temps de desplaçament en transport públic dels quals sigui igual o superior a 5 hores i per a tots els internacionals, i del 38% i el 34% en el cas dels vols domèstics el temps de desplaçament en transport públic dels quals sigui inferior a 5 hores (aquesta última afecta només l’aeroport del Prat).

Fa mesos que els sindicats USO i Sitcpla estan intentat negociar amb la companyia el primer conveni col·lectiu per als seus tripulants de cabina, però Ryanair no es vol seure a la taula de negociació, segons USO. El gener del 2019, després de l’última convocatòria de vaga es va firmar un acord amb la companyia en què Ryanair reconeixia USO i Sitcpla com els sindicats representatius dels tripulants de cabina a l’aerolínia per començar a negociar el primer conveni col·lectiu. Entre les promeses, una eterna reclamació dels sindicats: Ryanair eliminaria els contractes a través d’agències (intermediaris) i faria contractes indefinits i directament amb l’empresa. Va ser llavors, el juny d’aquell any, quan els dos sindicats van fer unes assemblees entre els treballadors per legitimar-se.

Va arribar el coronavirus i la negociació va quedar congelada, amb les aerolínies sense poder volar durant mesos. L’octubre de l’any passat, es va reprendre la negociació d’USO i Sitcpla amb l’aerolínia fins que Ryanair es va aixecar de la taula, el 8 de maig passat, coincidint amb un acord firmat amb CCOO. Aquests dos sindicats calculen que sumen un total de 1.000 tripulants de cabina afiliats del total d’uns 1.500 assistents de vol que té a Espanya la ‘low cost’.

Durant les últimes setmanes, a més, USO denuncia que Ryanair ha acomiadat 11 treballadors per fer vaga, malgrat que «no havien sigut convocats legalment a fer serveis mínims», segons denuncia Lidia Arasanz, secretària general d’USO-Ryanair, en un comunicat. Segons el sindicat, l’aerolínia ha començat a enviar cartes «amb amenaces d’acomiadament als treballadors que han estat de baixa per malaltia».

«Ryanair envia les cartes quan hi ha hagut quatre faltes per malaltia en un any i considera que la malaltia és causa d’acomiadament», explica Arasanz. En concret, les cartes parlen de «supervisar les absències» per «veure una millora immediata i significativa en l’assistència a la feina». Altrament, pot ser necessari prendre mesures disciplinàries, ja que l’assistència irregular suposa una pressió injusta per als companys i les operacions de Ryanair». El sindicat insisteix en l’interès nul del Ministeri de Treball de «posar aturador als abusos de Ryanair».