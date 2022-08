Castelló continua treballant per la sostenibilitat i l'ordre en el mercat d'Empuriabrava

És dissabte i ens trobem, ja de bon matí, amb una important afluència de visitants en el mercat setmanal d’Empuriabrava. Les parades ocupen quasi tot l’asfalt del tram exterior del passeig Marítim, des de la desembocadura de la Muga fins a l’altura de les pistes de skate, a tocar la bocana.

«Avui serà un bon dia, fa núvol i la gent anirà més tard a la platja. Podrem vendre moltes samarretes d’aquestes tan guapes que tenim, en vols una?». Ens ho diu la Rosa, una experimentada marxant que fa anys que fa parada a la marina empordanesa. «Tot a cinc euros, tot a cinc euros!», crida un company seu des d’un altre lloc de venda. El dissabte es comença a aixecar i l’allau de clients sembla que serà important. Al costat nostre, una parella de dones franceses s’enamoren d’unes bosses de mà: «Ce n’est pas cher, madame», s’afanya a dir el venedor amb un accent peculiar.

I és que el mercat d’Empuriabrava és un món de móns. Acull, en aquests moments, 251 parades. La gran majoria són de roba, sabates, complements per a la llar, joguines, objectes de regal, ferreteria i flors. També n’hi ha tretze de venda de fruites i verdures, són les que estan ubicades a la zona del Delta Muga.

«Aquest és un mercat molt important, li donem tota l’atenció possible perquè es desenvolupi amb les millors condicions, tant per als marxants com per als visitants i clients», diu Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Mercats. Des de la seva posició, sap que el mercat dels dissabtes també té impacte en els establiments comercials i de restauració de la zona. «Hi ha molta gent que, quan va a les oficines de Turisme, pregunta quan és el mercat i on es fa. Això demostra la importància que té. A més, els dissabtes hi ha molta gent de la comarca, durant l’any, que ve al mercat i aprofita per passejar i fer altres compres a Empuriabrava», relata Solana.

«Estem treballant per tenir-ho tot ben controlat i endreçat –afegeix. Per exemple, volem que entre parada i parada de fruita hi hagi un metre de separació i que a les altres també hi hagi un espai de mig metre com a mínim». També volen que els bars itinerants que formen part del mercat ocupin l’espai que els pertoca en metres lineals.

L’Ajuntament no planteja ampliar el nombre de parades: «Ja està tot cobert, ara només fem transmissió o substitució. Si algú vol traspassar la seva plaça, en cas d’haver-hi un sol·licitant se l’adjudica, si n’hi ha més d’un, es decideix per sorteig».

Helena Solana: «La campanya de les bosses ha anat bé»

Els mercats ambulants de Castelló i Empuriabrava, com tots els del país, van haver de travessar un moment molt dur a causa de les restriccions generades per la pandèmia. Un cop superats els entrebancs més importants, es van tornar a instal·lar el juny de 2020. Enguany, l’Ajuntament de Castelló va posar en marxa la campanya «Si vas al mercat, porta la bossa». «N’estem molt contents, ha anat bé, ha tingut molt bona acceptació. Volem erradicar l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús. I aquest és un dels camins», diu la regidora Helena Solana.

Una cita en el passeig des de fa quinze anys

Ara fa uns quinze anys, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va veure a venir que la problemàtica de la venda ambulant il·legal, el controvertit top manta, podria esdevenir un problema, si no s’aturava a temps. La solució va ser organitzar un mercat nocturn en el passeig que és tot un èxit i que ha aturat, en bona part, la problemàtica que tan afecta el municipi veí de Roses. El mercat de nit té una cinquantena de parades.