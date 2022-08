L’escalada de preus dispara també el preu dels menús del dia que alimenten molts treballadors. Els hotelers han intentat mantenir els preus però molts ja s’han vist obligats a pujar-los per l’encariment de la llum i de tots els productes de la bossa de comprar.

Vuit de cada deu hotelers han augmentat el preu entre un 5% i un 15% a tot Espanya. Barcelona és una de les ciutats on és més car, amb 14 euros de mitjana, seguida de Madrid, amb 13,9 euros, Bilbao (13,5 euros), Palma (13 euros), Múrcia (13 euros) i València (12,6 euros).

El preu mitjà del menú del dia ja és de 13 euros. En el costat oposat hi ha ciutats com Màlaga, on val una mitjana de 12,5 euros, Sevilla amb 12 euros o Las Palmas de Gran Canaria amb 11,5 euros.