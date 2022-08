El servei de recollida de roba usada a través dels contenidors de la Cooperativa Roba Amiga, ha comptabilitzat a Roses al llarg del primer semestre de l’any, un total de 22.258 kg de material recollit. Roses disposa de 15 contenidors repartits pel municipi, on pot abocar-se qualsevol producte tèxtil en bon estat: roba de vestir, roba de la llar (llençols, tovalloles, etc.), sabates, bolsos, cinturons, etc.

Segons la UE, cada europeu genera 22kg de residu tèxtil a l’any. A Catalunya, se’n generen 166.000 tones anuals, de les quals només un 11%% es gestiona adequadament, mentre que el el 89% restant acaba com impropi en altres tipus de contenidors. La Cooperativa Roba Amiga, formada per set empreses d’inserció és l’encarregada de l’administració dels contenidors i de la recollida de roba usada a Roses. Després d’aquesta recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per a la seva posterior reutilització (50%) o reciclatge a noves fibres (45%). El 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica.