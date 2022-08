Endesa detecta 572 connexions irregulars a l’Alt Empordà el 2021

Endesa ha detectat un total de 572 connexions elèctriques irregulars a l’Alt Empordà al llarg de l’any 2021, amb una energia defraudada de 9.728.918 kWh, el que equival al consum anual de gairebé 3.000 llars. Aquesta xifra, tot i que és elevada, es troba dins la mitjana de la majoria de poblacions de Catalunya, on hi ha una tendència generalitzada a l’augment de fraus i manipulacions. A la comarca, per exemple, en els darrers sis anys, s’han doblat les xifres, ja que el 2015 es van detectar 221 connexions irregulars amb una energia defraudada de 5.291.487 kWh.

En aquest sentit, a l’Alt Empordà una de les causes principals d’aquest increment de connexions irregulars, són les plantacions il·legals de marihuana. «No és una cosa aïllada, passa a tot el país, i a l’Empordà, també. I aquí n’hi ha força», explica el cap d’Inspeccions d’Endesa Catalunya, que assegura també que a la comarca «no hi ha moltes connexions il·legals industrials», com passa en altres indrets, «però hi ha força en l’àmbit domèstic».

Tanmateix, tot i que les plantacions de marihuana són el principal motiu pel qual hi ha fraus elèctrics a la comarca, no és l’únic. «A l’Alt Empordà, hi ha força instal·lacions elèctriques irregulars a urbanitzacions, i en concentracions de zones conflictives», diu el cap d’Inspeccions. Així mateix, destaca el fet que els negocis de temporada són un altre dels principals escenaris dels fraus elèctrics. «Són un clàssic. Sempre ho han estat», especifica el cap d’Inspeccions a Catalunya.

El Culubret, focus principal

«El Culubret és on hi ha més concentració d’aquest tipus de manipulacions a la zona de l’Alt Empordà, i més de les que estan relacionades amb la marihuana». Així de contundent es mostra el cap d’Inspeccions d’Endesa a Catalunya, i és que aquest barri figuerenc, només en l’any 2021, va patir més de 300 talls de llum causats per fraus elèctrics. És per això que el cap d’Inspeccions subratlla que aquest és un fet «preocupant», ja que «si, per si soles, les connexions elèctriques il·legals són greus, les que es fan pel cultiu de marihuana, ho són més». «Un pis consumeix com una nau. Les instal·lacions estan preparades, per norma, per a un ús domèstic, i no industrial. És un problema. El consum excessiu que hi ha, no és un frau que una persona fa per viure. Es fa per lucrar-se econòmicament amb activitats il·lícites», afegeix.

Al mateix temps, el cap d’inspeccions d’Endesa Catalunya destaca també el perill que provoquen les connexions il·legals de llum, més enllà de les dificultats elèctriques que poden causar. «Al barri de Sant Joan, per exemple, hi ha hagut incendis, a alguns blocs, i molts provocats per les manipulacions. Recordo que fa un parell d’anys una planta baixa d’un edifici es va cremar, perquè s’havia fet una manipulació de grans dimensions per una plantació», explica.

És per això que una de les accions que es vol dur a terme des d’Endesa és conscienciar a la població de la importància de denunciar els fraus elèctrics. «Volem sensibilitzar a les persones, sobretot amb Mossos, entitats privades i públiques, que els veïns poden notificar de forma anònima aquest tipus de fraus. Volem fer saber que no és una cosa de tercers, sinó que a ells també els afecta», diu el cap d’Inspeccions, que aclareix també que falta aquesta denúncia pública que la gent a vegades té por de fer, i prefereix no parlar. «Tant els Mossos d’Esquadra com Endesa tenim eines per fer denúncies anònimes perquè nosaltres puguem treballar. Però si nosaltres no som coneixedors, no podem fer-hi res». Alhora, cal tenir en compte que la defraudació elèctrica és un delicte tipificat a l’article 255 del codi penal i implica una sanció, a més d’altres conseqüències penals.

Val a dir que, darrerament, Endesa ha llançat una campanya que, sota el lema «És un perill, perjudica i és il·legal», vol alertar de l’amenaça i les greus conseqüències que comporta aquesta pràctica.

La tecnologia, una eina clau

Amb la voluntat de lluitar contra el frau elèctric, Endesa ha introduït la intel·ligència artificial en les seves inspeccions, una eina que «és molt útil». «Ara tenim moltes dades perquè tots els aparells i instal·lacions cada cop són més sensibles a donar-nos-les; és el món del big data. I amb aquestes dades, extraiem informació», diu el cap d’Inspeccions, que explica també que aquestes dades «cada cop són més exactes. Els aparells ens donen informació, nosaltres l’entenem millor i, a més, les màquines també cada cop les avaluen més bé». És a partir d’aquí que es poden descobrir comportaments irregulars, i intuir problemes d’aquesta tipologia. «Aquest és el camí. Hem detectat moltes irregularitats amb aquesta metodologia», declara el cap d’Inspeccions.

A la vegada, des d’Endesa es destaca que la detecció i lluita contra el frau elèctric és una tasca en equip, i que el treball de forma conjunta i coordinada amb els cossos de Seguretat i administracions locals és fonamental. «La valoració que fem de la nostra cooperació, és excel·lent. Treballem molt bé amb tots els cossos: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Agència Tributària, i Policia Nacional», diu el cap d’Inspeccions.

En aquest sentit, el responsable d’inspeccions afirma que «ens necessitem els uns als altres». «Nosaltres hem de garantir, quan fan actuacions, la seva seguretat elèctrica. I nosaltres, quan entrem en espais amb fraus elèctrics, hem d’assegurar la integritat dels nostres tècnics, operaris i inspectors», conclou.