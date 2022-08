Perspectives més ombrívoles. El Banc Central Europeu (BCE) enfosqueix el ritme de l’economia de cara a la segona meitat de l’any en el seu últim Butlletí Econòmica mensual. «La inflació continua sent indesitjablement alta i s’espera que es mantingui per sobre de l’objectiu del consell de govern [del BCE] durant algun temps. Les últimes dades indiquen una desacceleració del creixement, cosa que entela les perspectives per a la segona meitat del 2022 i més enllà».

L’entitat que va aplicar en la seva reunió del juliol una pujada de de 0,50 punts en els tipus d’interès, després d’haver anunciat que seria de 0,25, últim i un mecanisme per frenar l’escalada de les primes de risc del deute dels països, incideix en l’efecte que produeix l’escalada generalitzada dels preus, que a Espanya es va situar al juliol en el 10,8%, al nivell de fa 38 anys i en el 8,6% al juny a la zona de l’euro.

L’informe remarca que «l’activitat econòmica de la zona de l’euro s’està desaccelerant» i que «l’agressió injustificada de Rússia cap a Ucraïna és un llast continu per al creixement». En aquest sentit destaca el fre per al creixement que suposa l’escalada de la inflació, així com «les contínues restriccions de subministrament i una incertesa més gran». I alerta que les empreses es continuen enfrontant a costos més alts i interrupcions a les seves cadenes de subministrament, tot i que hi ha senyals que alguns dels colls d’ampolla en el subministrament s’estan alleujant.

Al llarg del segon i el tercer trimestre, en tot cas, l’activitat econòmica continua beneficiant-se de la reobertura de l’economia, que es recolza essencialment en el sector dels serveis; un mercat laboral fort i el suport de la política fiscal. «A mesura que les persones comencen a viatjar novament, s’espera que el turisme ajudi l’economia en el tercer trimestre d’aquest any. El consum està sent recolzat pels estalvis que les llars van acumular durant la pandèmia i per un mercat laboral sòlid», afegeix.

Al seu torn, la política fiscal està ajudant a esmorteir l’impacte de la guerra a Ucraïna per als que són els més afectats pels preus més alts de l’energia. En tot cas, han de dissenyar-se mesures temporals i específiques per limitar el risc d’alimentar pressions inflacionàries», alerta.

Menor creixement industrial

Al juny, índex de directius de compres (PMI, per les seves sigles en anglès) de producció manufacturera va indicar una contracció per primera vegada des del juny del 2020, caient per sota de 50. Això va indicar un debilitament de l’activitat en el sector manufacturer, particularment a causa de les greus interrupcions a la cadena de subministrament, els alts preus de les matèries primeres com a resultat de la invasió russa d’Ucraïna i l’augment de la incertesa general.

A més, el PMI de noves comandes de fabricació va continuar caient al juny, mentre que els terminis d’entrega dels proveïdors del PMI van mostrar que, tot i que els colls d’ampolla de l’oferta es van mantenir ferms al juny, es van alleujar una mica. Per contra, l’activitat en el sector dels serveis es va recuperar en el segon trimestre del 2022 i s’estima que s’enfortirà encara més en el tercer trimestre.

L’Indicador de Sentiment Econòmic (ESI) de la Comissió Europea va disminuir lleument al juny, cosa que indica una desacceleració del creixement en el segon trimestre. Si bé la confiança empresarial va millorar una mica en la indústria i els serveis, es va deteriorar en els sectors minorista i de la construcció. Com a reflex de les preocupacions persistents sobre l’alta inflació enmig d’una elevada incertesa i greus interrupcions a la cadena de subministrament, la confiança del consumidor va disminuir encara més al juliol a un nivell inferior al registrat al començament de la crisi de covid-19.