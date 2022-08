El 2018 el gegant del comerç electrònic Amazon va haver de retirar dels seus servidors un algoritme que utilitzava per contractar personal. ¿El motiu? Aquesta intel·ligència artificial presentava un biaix de gènere i discriminava les dones a l’hora de rebre els seus currículums i preseleccionar-les per a ofertes de treball, tal com va destapar l’agència Reuters.

Aquest algoritme que no estimava les dones va ser probablement dissenyat per un equip eminentment (o en exclusiva) format per homes i va acabar reproduint els biaixos conscients o inconscients que aquests van projectar en ell. I si l’esmentat algoritme hagués sigut programat a Espanya, probablement hauria ocorregut el mateix, ja que aquí només el 0,5% dels tècnics especialitzats en intel·ligència artificial són dones, segons un informe publicat aquest dijous pel sindicat UGT.

L'estudi elaborat des de la central diagnostica el rol i pes de la dona en els camps de les tecnologies de la informació i comunicacions, popularment conegudes com a TIC. I la seva principal tesi és que la falta de dones en aquests camps –una cosa que les estadístiques oficials fa anys que assenyalen–, no obeeix únicament a biaixos culturals que eduquen des de petits els nens per ser mecànics i les nenes per ser infermeres, sinó que respon també a una discriminació envers elles en les condicions de treball, una vegada accedeixen a aquestes esferes.

«Les empreses espanyoles no són capaces de construir una oferta de treball que sigui atractiva per a les tecnòlogues», ha declarat la responsable del sector de comunicacions i cultura d’UGT de Madrid, Susana Romero. Per sustentar l’esmentada afirmació, l’informe dona algunes dades. Per exemple, el primer sou que reben les dones al sector TIC és inferior al dels homes. I és que al doble d’homes se’ls ofereixen salaris per sobre dels 2.000 euros que a les dones. I per contra, mentre al 26,8% de noves diplomades se’ls plantegen sous per sota dels 700 euros, en el cas dels homes l’esmentada proporció descendeix fins al 20%. Cosa que deixa una bretxa salarial del 16,1% entre homes i dones en el sector TIC.

Una dècada perduda en igualtat

Pitjors sous i pitjors condicions. La temporalitat entre les dones és el 7% superior que entre els homes, sense aquestes dades mesurar encara els efectes de la nova reforma laboral. Tot això en un ambient hostil moltes vegades per a les treballadores, fins al punt que el 40% de les empleades en professions TIC afirmen haver sigut víctimes d’algun tipus de discriminació per raó de gènere. I el 8% denuncia haver sigut víctima d’assetjament sexual per part dels seus companys o superiors, segons les dades recopilades per l’informe d’UGT.

Unes pitjors condicions i una discriminació que provoca que el 30% de les professionals acabades de graduar declara que si hagués sabut les dificultats que es trobaria en el món laboral TIC hauria escollit una altra carrera. Tot això redunda en una pobra i estancada presència femenina en el món de les noves tecnologies. El 2021, segons xifres d’Eurostat, només el 19,4% dels treballadors TIC a Espanya eren dones; un percentatge pràcticament idèntic al que hi havia una dècada abans.