Masia Empordà ha obert una botiga a Girona, a la cruïlla del carrer de la Creu i del carrer Migdia. La firma empordanesa, que té la seva botiga original situada a Figueres, és una carnisseria que ven carn de qualitat d’animals que provenen de granges i de pastors de proximitat. També compta amb un obrador propi a Figueres a on es fan els elaborats crus, com botifarres, hamburgueses i pinxos, i elaborats cuits, com botifarra blanca, negra i catalana.

Montse Joana, directora de Masia Empordà, afirma que «el benestar animal i la seva alimentació és crucial perquè tinguem una carn com la que venem. Per això els productors de casa, amb els que treballem, són una part molt important de la nostra marca. Som conscients que la gent cada vegada menja menys carn, però també que vol que la que menja sigui bona i que sàpiga que l’animal ha estat ben tractat. Aquests també són els nostres valors».