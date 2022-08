La comunitat energètica de Vilanant podria ser una realitat al setembre

La comunitat energètica projectada a Vilanant podria ser una realitat el pròxim setembre, un cop –aquest mes de juliol– s’ha aprovat definitivament el Projecte d’obres de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit que està prevista que es desplegui a la teulada del Local Social, i que podria autoabastir instal·lacions i habitatges de la població. «L’objectiu és que tots els equipaments municipals puguin disposar d’aquesta energia. A més, volem que les cases del poble que estiguin a un radi de 500 metres, puguin adherir-se a aquest servei», detalla Anna Palet, alcaldessa de Vilanant.

Actualment, s’està valorant com tirar endavant el projecte, i s’està treballant per marcar un calendari per gestionar el servei. «Estem preveient com gestionar-ho, i si fer-ho a través d’una empresa externa», explica Palet, que assegura que «des d’ara i fins a finals de setembre hem de tenir aquest procés enllestit per començar l’obra». A partir de llavors es començarà a fer difusió als veïns, i s’espera que el setembre sigui el mes «clau» per la creació de la nova comunitat energètica.

Així mateix, des del consistori s’especifica que un dels propòsits més significatius del projecte és que tots els veïns de Vilanant que ho desitgin, puguin consumir energia renovable. «Volem oferir aquest servei tant a aquells habitatges que prefereixin adherir-se a la comunitat energètica en comptes d’instal·lar les seves pròpies plaques solars, com a aquells que no poden o que tenen dificultats a l’hora de posar plaques solars a la teulada», apunta Anna Palet.

De fet, la idea de projectar aquesta comunitat energètica va néixer quan es va redactar una ordenança municipal per regular l’ús de plaques fotovoltaiques a Vilanant, i es va detectar que a la població hi ha teulades en les quals, o bé per la forma que tenen, o bé perquè gairebé mai arriba la llum solar, és difícil instal·lar panells. «És llavors quan des de l’Ajuntament vam pensar que havíem d’oferir algun servei perquè tothom qui volgués utilitzar l’energia renovable, ho pogués fer», diu Palet.

En aquesta línia, el projecte d’autoabastament local ha despertat l’interès de diversos veïns de Vilanant, i ja hi ha força demanda per afegir-se a la nova comunitat energètica. «Hi ha molta gent que està interessada d’ençà que van conèixer el projecte a finals de l’any passat, que és quan es va anunciar que teníem una subvenció i que el faríem», esmenta Anna Palet, que apunta també que, després de mesos de feina incessant, i «tot i que l’administració pública va més lenta del que voldríem», per fi «veiem la llum al final del túnel». «Des de l’Ajuntament esperem i desitgem que al setembre puguem començar a anunciar als veïns que la comunitat és una realitat», destaca l’alcaldessa.

Val a dir que la comunitat energètica de Vilanant serà una realitat gràcies a una subvenció que, l’octubre de 2021, va ser concedida al municipi de la mà de la Diputació de Girona en el marc del Projecte de creació de comunitats locals d’energia. Aquest ajut econòmic també va ser atorgat a tres poblacions empordaneses més: Vilafant, Navata i Viladamat.