L'atur frena la dinàmica a la baixa que ha arrossegat cinc mesos amb un repunt de 3.310 desocupats al juliol a Catalunya, un 0,98% més que al juny. De fet, a excepció del gener del 2022, l'atur s'havia reduït cada mes des del març del 2021. Ara, hi ha 341.391 apuntades a les llistes d'ocupació. Amb tot, els volums d'aturats continuen lluny dels de l'any passat amb una reducció de 66.923 persones, un 16,39% menys, segons les dades que fa públiques el Ministeri de Treball i Economia Social. A més, es tracta d'una xifra d'aturats històricament baixa, ja que se situa als nivells del juliol del 2008. Sí que ha evolucionat positivament l'ocupació amb 13.306 noves afiliacions generades (+0,37%) durant el mes de juliol a Catalunya.

En canvi, la mitjana espanyola d'afiliacions ha caigut en 7.366 feines (-0.04%) en relació al mes anterior, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

A Catalunya, durant el setè mes de l'any, les afiliacions de treballadors superaven en 134.583 les registrades el juliol del 2021 (+3,83%), un comportament, aquest cop sí, molt similar a les dades estatals (+3,82%).

Catalunya, la comunitat on més puja l'atur

El mes de juliol és tradicionalment un bon més per l'ocupació. Des de l'any 2010, l'atur registrat ha caigut en el mes de juliol, excepte el 2019 (+0,4%), i, l'any passat va registrar la caiguda més intensa de la sèrie històrica (-8,4%) per la comparació amb el juliol del 2020, quan encara hi havia restriccions generalitzades per combatre la covid.

A l'Estat, l'atur ha pujat en 3.230 persones al juliol, un 0,1%, fins als 2,89 milions d'aturats, també la xifra més baixa en aquest mes des del 2008. Catalunya és la comunitat on més ha pujat l'atur, seguida de Castella la Manxa (2.705) i la Comunitat de Madrid (2.432). La desocupació ha caigut a vuit comunitats autònomes, encapçalades pel País Valencià (-2.937).

Un 44,3% de contractes indefinits

La contractació ha pujat en 1.515 firmes a Catalunya en comparació amb el juny, però s'ha moderat en més de 6.800 amb relació a l'any passat. Dels 282.489 contractes signats en el setè més de l'any, 125.226 han sigut indefinits, un 44,3% del total, dos punts percentuals menys que el mes anterior però superior a la dada estatal (41,4%). Segons el Ministeri de Treball, aquesta xifra multiplica per quatre la mitjana històrica.

Increment de l'atur als serveis

La pujada de l'atur català s'ha concentrat pràcticament en el sector serveis que ha registrat 3.038 persones més, més del 90% del total de desocupats. Amb tot, l'atur ha pujat també en els altres sectors d'activitats com la indústria, que ha registrat 330 desocupats més; la construcció, amb 178 persones més i l'agricultura, amb 67 aturats més que el juny.

Cau l'atur juvenil

Els menors de 25 anys a les llistes dels serveis d'ocupació han caigut en 5.590 en un any i ara són 17.733. En comparació amb el mes de juny, també hi ha menys joves aturats (-473 persones).

L'augment de l'atur ha sigut més acusat entre les dones, que han passat a ser 197.828 desocupades al juliol (+2.752); que entre els homes que han augmentat lleugerament fins als 143.563 (+558). En comparació amb les dades del juliol del 2021, s'ha registrat una baixa notable l'atur en tots dos casos, però més intensa en el cas de les treballadores, que han reduït la seva presència a l'atur en 35.349 persones; mentre que l'atur masculí ha baixat en 31.574 persones.