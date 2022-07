El Govern instarà empreses, oficines, negocis, centres comercials i transports a controlar les condicions de temperatura per evitar el malbaratament energètic en el marc del paquet de mesures urgents per a l’eficiència i l’estalvi energètic que s’aprovarà en el Consell de Ministres de dilluns vinent.

L’objectiu és que a l’estiu els aires condicionats de locals, establiments i transports no estiguin per sota dels 27 graus, mentre que a l’hivern els sistemes de calefacció no haurien de superar els 19 graus, segons van informar Europa Press en fonts coneixedores de les mesures.

Aquest primer paquet de mesures estarà dirigit al sector privat però no tindrà caràcter coercitiu i es preveu que les llars quedin al marge en una primera instància.

L’Executiu també apel·larà a racionalitzar els horaris d’encesa i aturada de les instal·lacions de climatització, ventilació, aigua calenta sanitària, il·luminació i equipament ofimàtic dels edificis d’oficines, així com la resta dels equips consumidors d’energia, de manera que es minimitzi el seu ús energètic, traslladant així part del pla de mesures d’estalvi i eficiència energètica de l’Administració General de l’Estat i les entitats del sector públic institucional estatal, aprovat al maig.

Es preveu que les mesures incloguin també l’impuls d’instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum en edificis, que podrien disposar de subvencions. Cal assenyalar que aquest divendres la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha adaptat una sèrie de mesures que simplifiquen els tràmits per contractar l’autoconsum elèctric a Espanya amb l’objectiu d’impulsar l’entrada d’energies renovables, la descarbonització de l’economia i la competència en el mercat minorista.

En concret, el regulador ha simplificat els tràmits administratius relacionats amb la contractació, facturació i reclamacions de l’autoconsum de baixa potència i col·lectiu.

Amb vista a la racionalització de l’ús dels edificis, es recomanaran mesures que mantinguin un nivell òptim d’ocupació dels immobles.

De moment es desconeix si el paquet de mesures inclourà, igual com va ocórrer amb el pla d’estalvi de l’Administració, la recomanació del reforç de la modalitat de treball a distància a fi de reduir l’impacte energètic produït, tant pels desplaçaments al lloc de treball com pel consum d’energia al centre de treball.

Més ús del transport públic

En qualsevol cas, es dona per fet que l’Executiu apostarà per promoure l’ús del transport públic o col·lectiu i altres mesures de mobilitat sostenible aprofitant que el Govern bonificarà el 100% dels abonaments de diversos viatges per a Rodalies, Cercanías i trens de mitjana distància operats per Renfe, per la qual cosa passaran a ser gratuïts des de l’1 de setembre d’aquest any fins al 31 de desembre.

També es fomentarà l’ús de la bicicleta com a exemple de transport sostenible, facilitant punts d’estacionament.