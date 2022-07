La Comissió Europea ha transferit aquest divendres a Espanya 12.000 milions d’euros corresponents al segon tram del fons de recuperació postpandèmia, ha anunciat la institució en un comunicat.

El 27 de juny la Brussel·les ja havia aprovat aquest desemborsament després de constatar que Espanya havia emprès les mesures pactades, entre les quals, la reforma laboral i part de la de pensions, i els estats membres també havien de donar-hi el vistiplau.

«Avui entreguem a Espanya el segon pagament de Next Generation per valor de 12.000 milions, per l’avenç de les reformes i inversions en economia digital, salut, educació, mercat laboral i sanejament de les finances públiques sanes, entre d’altres. ¡Enhorabona a Espanya!», ha escrit la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a través del seu perfil oficial a Twitter.

🇪🇸 Hoy entregamos a España el segundo pago de #NextGenerationEU por valor de 12.000 millones de €, por el avance de las reformas e inversiones en economía digital, salud, educación, mercado laboral y saneamiento de las finanzas públicas, entre otras.



El 30 d’abril Espanya va presentar a la Comissió una primera sol·licitud de pagament per valor de 12.000 milions d’euros en el marc del fons de recuperació i resiliència, que inclou 40 mesures en els àmbits de la transició ecològica i justa, el mercat laboral, les pensions, les professions regulades, la connectivitat digital i la recerca i el desenvolupament.

Altres àmbits coberts són la sanitat, l’educació, el suport als grups vulnerables, l’esperit empresarial i les microempreses, la prevenció de l’evasió fiscal i la fiscalitat verda, i la despesa pública eficient i sostenible.

Aquest nou pagament és el més voluminós dels previstos dins del pla de recuperació espanyol i se suma a l’avançament de 9.000 milions d’euros i el primer pagament ordinari de 10.000 milions que Espanya va rebre el 2021.

D’aquesta manera, el país ha obtingut ja 31.000 milions d’euros, gairebé la meitat del total de 69.500 milions d’euros en subvencions que li corresponen del fons Next Generation.

Mentrestant, el Govern espanyol es prepara per sol·licitar en la segona meitat d’any els préstecs a què també té dret dels fons postpandèmia.