Les comarques gironines han tancat el segon trimestre amb xifres rècord. El nombre d'ocupats s'ha enfilat fins a les 375.200 persones, la dada més alta de tota la sèrie històrica que es remunta al 2008. La majoria, de nou, es concentren al sector serveis (271.100) coincidint amb l'inici de la temporada turística. Una altra de les xifres que baixa en conseqüència –i molt- és la taxa d'aturats. Aquest segon trimestre de l'any se situa en el 8,26%, dos punts per sota dels primers mesos de l'any. Es converteix així en la més baixa des del tercer trimestre del 2019 (8%), abans de l'esclat de la pandèmia, i lleugerament per sobre de la registrada a finals del 2007 (6,69%) abans de la crisi.

En xifres, a la demarcació hi ha 33.800 persones que busquen feina, 6.700 menys de les que hi havia desocupades durant el primer trimestre (40.500). Les dades, però, s'allunyen més si es comparen amb any enrere. Perquè durant aquests dotze mesos la xifra d'aturats a la demarcació ha arribat a reduir-se en 23.100 persones.