Les patronals del sector financer AEB i CECA han avisat que el nou impost a la banca no servirà per combatre la inflació i, a més, entorpirà la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, en un context d’increment dels preus i de tensions geopolítiques.

Així ho han assenyalat en un comunicat conjunt, després que el Govern hagi registrat aquest dijous al Congrés dels Diputats una proposició de llei per gravar temporalment amb un tipus del 4,8% el marge d’interessos i les comissions netes de les entitats financeres amb ingressos superiors als 800 milions d’euros.

Segons han advertit, una mesura d’aquest tipus afecta les decisions de crèdit i risc de les entitats, així com a la seva capacitat competitiva al mercat únic europeu.

Així mateix, l’AEB i la CECA han destacat que el sector bancari espanyol ve realitzant «una contribució rellevant» a l’economia, a la societat espanyola i a la sostenibilitat de la despesa pública a través, també, de tributs específics.

En aquesta línia, el director d’Assessoria Fiscal de CECA, Juan de Villota, ha assenyalat en un videocomunicat que, a Espanya s’ha fet ús de «totes i cadascuna de les figures tributàries» per gravar al sector financer, recordant que la banca té un tipus incremental en l’Impost sobre Societats, paga un impost que grava la captació de dipòsits, assumeix l’impost a les hipoteques des del 2018 i paga l’impost sobre transaccions financeres des del 2021.

Segons ha assegurat el director d’Assessoria Fiscal de CECA, tota la càrrega impositiva a què està sotmes el sector té un impacte en resultats del 50%. «Això vol dir que, de cada 100 euros que guanyen les entitats de crèdit, un 50% es dedica al pagament d’impostos. Aquest percentatge s’eleva si es tenen en compte les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits i al Fons Únic de Resolució», ha ressaltat.

Un altre dels motius pels quals l’associació s’oposa al nou impost és que la pujada de tipus d’interès a l’eurozona no respon a una situació extraordinària, sinó de normalització d’una situació de tipus negatius en els últims anys que ha sigut «totalment anòmala».

Finalment, De Villota ha avisat que l’anàlisi aïllada de figures tributàries en algunes jurisdiccions, com França o Hongria, no representa «un indicatiu rellevant». Per exemple, a Hongria, on s’ha aprovat un impost similar, el tipus general de l’Impost sobre Societats se situa actualment en el 9%, ha remarcat.

Les dues associacions estan analitzant els detalls tècnics de l’impost i han afirmat que mantenen la seva disposició a dialogar amb el Govern i amb els grups parlamentaris en la seva tramitació.