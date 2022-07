Després de mesos de negociació, el Ministeri de la Seguretat Social ha aprovat la <strong>reforma dels autònoms</strong>amb el consens social. La principal novetat és la <strong>modificació del sistema de quotes</strong> que es desplegarà progressivament fins al 2025.

Però els col·lectius també han lluitat molt per millorar <strong>l’atur d’autònoms</strong>, que ara serà més accessible, i establir quatre noves situacions on es podrà accedir a ajudes.

Cessament parcial per reducció d’activitat

La reforma habilita la possibilitat de cobrar una prestació per cessament parcial. Fins aquest moment, els autònoms només cobraven atur quan se cessava completament l’activitat. La percepció serà d’un 50% a base de cotització.

Amb treballadors a càrrec

Tenir almenys el 60% de la seva plantilla suspesa o tots els treballadors amb una reducció de la jornada d’almenys un 60%, derivada d’una gran pèrdua d’activitat (caiguda de les menys el 75% dels ingressos en els dos trimestres anteriors).

Els rendiments nets mensuals durant els dos trimestres anteriors no poden arribar al salari mínim interprofessional (SMI) o l’import de la base reduïda per la qual cotitzés si aquesta va ser inferior.

Sense treballadors a càrrec

Tenir deutes exigibles amb creditors que superin el 150% dels ingressos ordinaris o vendes durant els dos trimestres fiscals anteriors a la sol·licitud.

Els ingressos s’han d’haver desplomat almenys un 75% respecte als mateixos períodes de l’exercici anterior.

Els rendiments nets mensuals no poden arribar al salari mínim interprofessional o l’import de la base reduïda per la qual cotitzés si aquesta va ser inferior.

Atur parcial per força major

Atur parcial per força majorPer a les situacions de força major, ara es podrà cobrar el cessament parcial d’una quantitat del 50% de la base reguladora, i el beneficiari podrà continuar treballant mentre rep l’ajuda. Fins aquest moment, es podia percebre l’atur ordinari per força major quan suposés el cessament total de l’activitat.

Requisits clau Baixada dels ingressos del 75% respecte al mateix període de l’any anterior.

La interrupció de l’activitat afecti un sector o centre de treball.

Hi hagi una declaració d’emergència adoptada per l’autoritat pública competent.

Els ingressos mensuals siguin inferiors a l’SMI o l’import de la base reduïda per la qual cotitzés si aquesta va ser inferior.

erto per crisis sectorials

Està pensada pels ertos derivats de la reestructuració sectorial, i en aquesta ocasió s’exigeix la cotització mínima habitual. S’abonarà en un pagament únic que serà revertit en la reorientació professional de la persona autònoma, que haurà d’aportar un pla de requalificació,i un projecte d’inversió i activitat a desenvolupar.

Requisits clau

Haver aplicat un Mecanisme RED per a almenys un 75% de la plantilla.

Patir una reducció d’ingressos durant els dos trimestres anteriors del 75%.

El rendiment net no arriba al salari mínim o la base reduïda per la qual cotitzés.

La persona beneficiada només pagarà la meitat de la quota de la Seguretat Social, però la quantitat podrà variar.

Amb treballadors a càrrec 70% de la base reguladora.

Vinculada al temps de durada del Mecanisme RED.

No superarà el que li correspondria en la prestació per cessament ordinari a causa del temps cotitzat.

Sense treballadors a càrrec70% de la base reguladora a causa dels seus períodes cotitzats.

erto per crisis cícliques

Estan pensades per a crisis econòmiques, no exigeix als treballadors complir el mínim de cotització necessari per al cessament d’activitat i la seva percepció no consumeix temps cotitzat. Hi haurà possibilitat de prorrogar-les, però no podrà estendre’s més d’un any, i els beneficiats hauran de mantenir la seva activitat sis mesos després de percebre l’ajuda.

Amb treballadors a càrrec

Haver aplicat un Mecanisme RED per a almenys un 75% de la plantilla.

Patir una reducció d’ingressos durant els dos trimestres anteriors del 75%.

El rendiment net no arriba al salari mínim o la base reduïda per la qual cotitzés.

Sense treballadors a càrrec

Patir una reducció d’ingressos durant els dos trimestres anteriors del 75%.

El rendiment net noarriba al salari mínim o la base reduïda per la qual cotitzés.

La quantia serà del 50% de la base reguladora prevista en el tram 3 de la taula reduïda (una mica menys que el salari mínim), i cobrirà el pagament de la meitat de les quotes de la Seguretat Social (l’altra l’assumirà el treballador).

Facilitació de l’accés a l’atur ordinari

A més d’aquestes quatre noves ajudes, la reforma d’Escrivá també arregla alguns fils per facilitar l’accés dels autònoms a l’atur ordinari.