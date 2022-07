L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses inicia el proper 31 de juliol, un estudi per conèixer el perfil dels compradors i compradores del mercat de venda no sedentària que té lloc cada diumenge a la població. L’objectiu és conèixer els perfils de compradors, la seva valoració del funcionament, productes i serveis que ofereix el mercat, així com l’impacte que aquest té en l’economia local, per planificar el seu futur a partir de l’any 2025.

Aspectes i valoracions sobre la ubicació del mercat, l’aparcament, els productes que ofereix, o el nivell de despesa, seran analitzats per disposar d’una diagnosi dels hàbits de compra, perfils de les persones usuàries i comportaments envers la resta de comerç i serveis locals durant els dies de realització del mercat. Per conèixer exhaustivament aquests comportaments, al llarg de les diferents temporades de l’any, l’estudi s'iniciarà el proper diumenge 31 de juliol i tindrà una durada d'un any. S’estructura en 4 fases amb la realització de 200 enquestes durant cada fase, que tindran lloc els mesos d'agost i novembre de 2022, i de febrer i juny de 2023. Les enquestes s’han elaborat en català, castellà i francès, atenent les principals procedències dels visitants del mercat. El qüestionari de l'enquesta s'estructura en quatre blocs, que recolliran la caracterització de la persona visitant del mercat; quins són els hàbits de compra (periodicitat, tipologia de productes comprats i despesa...); grau de satisfacció envers aspectes com la ubicació del mercat, l'oferta comercial, els serveis complementaris i l'aparcament; i, per últim, un quart bloc que permetrà conèixer el comportament de les persones usuàries amb la resta del comerç i de les empreses de serveis del municipi. La realització d’aquest estudi permetrà a l’Ajuntament analitzar els punts de millora del mercat d’acord a les valoracions realitzades directament pels seus usuaris, així com conèixer quin és l’impacte econòmic que té el mercat no sedentari en l'economia local de Roses. L’objectiu final és obtenir un document que actuï com a guia pràctica per a definir aquest mercat a partir del 2025, any en què la majoria de les autoritzacions de venda (més del 90%) finalitzen. L'elaboració d'aquest estudi té un pressupost de 7.332,60€.