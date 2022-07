Una societat del grup Cobra, Instal·lacions i Serveis Moscardo III, projecta un altre parc eòlic marí, el quart, a les comarques gironines. Es tracta de 'Catwind' i seria el més gran dels que s'han plantejat fins ara amb una potència de 1.200 MW. El projecte va entrar a Ministeri de Transició Ecològica a mitjans de juny i es troba en fase de consultes prèvies, tot i que encara no hi consta documentació. Segons publiquen diversos mitjans, el mateix grup projecta dos parcs flotants més a Galicia i Andalusia. El nou parc se suma als altres tres que hi ha projectats al golf de Roses, l'única zona prevista com a àrea prioritària als Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que l'Estat està ultimant.

Instal·lacions i serveis Moscardo III ha presentat un nou projecte de parc eòlic a la província de Girona. El parc eòlic marí projectat preveu una potència de 1.200 MW, més del doble del que plantegen els tres presentats fins ara, i duu el nom de 'CatWind'. La societat, filial del grup Cobra, projecta, segons diversos mitjans, dos parcs més a Galicia i Andalusia amb una potència total de 2.500 MW. Tot i que encara no hi ha documentació disponible, el parc es projectaria al golf de Roses, l'únic punt de la costa catalana prevista al POEM que està ultimant el Ministeri per a la Transició Ecològica. Es tracta del quart que es planteja fer en aquesta zona. El primer –i el que té la tramitació més avançada- és el Tramuntana (impulsat per Eòlica Marina-SENER Energy) amb 500 MW i 35 molins previstos. Una filial d'Iberdrola hi projecta l'anomenat parc Gavina també amb 500 MW de potència i l'enginyeria basca Saitec en preveu un tercer, amb només cinc aerogeneradors i una potència de 50 MW. Els molins, batejats amb el nom Medfloat Pilot Parc, se situarien a uns 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars. Es tractaria d'un projecte pilot amb una tecnologia desenvolupada per la mateixa companyia (SATH) i de la qual ja se n'està fent una altra prova al port de Bilbao. De fet, els promotors del parc Tramuntana també han obert la porta a estudiar la possibilitat de fer una prova pilot similar a la zona amb només tres aerogeneradors i 50 MW d'energia.