Els sindicats USO i Sitcpla, representants dels tripulants de cabina (TCP) de Ryanair, convoquen una vaga setmanal –de dilluns a dijous– des del pròxim 8 d’agost fins al 7 de gener del 2023, tots dos inclosos, davant la negativa de la ‘low cost’ a «entaular qualsevol diàleg amb els representants elegits pels seus tripulants», expliquen en un comunicat.

L’aerolínia irlandesa no té representació legal a Espanya perquè no es regeix per la legislació d’aquest país –aquesta és precisament una de les crítiques i principals reivindicacions d’USO i Sitcpla–. No obstant, el gener del 2019, es va firmar un acord amb la companyia en què Ryanair reconeixia USO i Sitcpla com els sindicats representatius dels tripulants de cabina a l’aerolínia per començar a negociar el primer conveni col·lectiu després d’una assemblea amb una empresa externa per legitimar-los.

Segons els seus propis càlculs, USO i Sitcpla sumen al voltant de 1.000 afiliats del total de 1.500 assistents de vol d’aquesta aerolínia a Espanya. L’aerolínia es nega, però, a negociar amb aquests sindicats, com sí que ho ha fet amb CCOO.

Les reivindicacions d’aquesta nova convocatòria són tres. La primera és la mateixa que fa tres anys: l’aplicació dels mínims estatutaris de la legislació espanyola en matèria laboral i sindical a tots els tripulants de cabina que presten els seus serveis als avions de Ryanair i a les deu bases espanyoles. Rere el tancament de les bases de les Canàries, Ryanair compta amb deu centres de treball a Espanya situats a Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant, Sevilla, Palma, València, Girona, Santiago de Compostel·la i Eivissa.

Això es tradueix en l’aplicació dels drets laborals bàsics, com 22 dies feiners de vacances anuals; 14 dies festius legalment establerts; compliment de la llei de PRL; concessió dels drets de guarda legal, concreció i reducció de jornada; l’abonament dels nivells salarials previs a pandèmia, tal com l’Audiència Nacional ja va decidir en la seva sentència; final de la contractació de treballadors a través de cessió il·legal de treballadors i el respecte al legítim exercici del dret de vaga pels treballadors.

Però, a més, en aquest cas, també sol·liciten la «readmissió immediata» dels 11 treballadors acomiadats durant les aturades dels mesos de juny i juliol per secundar el seu dret de vaga. I, en tercer lloc, la paralització i arxivament de tots els expedients sancionadors oberts a aproximadament uns 100 treballadors amb motiu de les aturades anteriors.