El Fòrum Empresarial del Llobregat ha informat de 3.448 compravendes immobiliàries formalitzades en el primer trimestre d’aquest any a l’Hospitalet i el Baix Llobregat, un 25% més que en el primer trimestre del 2019, any previ a la pandèmia, quan es van formalitzar 2.755 operacions. I, segons l’informe publicat per l’entitat, fent la comparativa amb l’any 2021, l’increment és del 18,7%.

Per municipis, destaca l’augment d’operacions especialment a l’Hospitalet de Llobregat, amb un 222% més. Per darrere hi ha dades com les de Cornellà, amb un 95% més; un 62% més a Molins de Rei; un 48% més al Prat de Llobregat i Martorell; un 43% més a Castelldefels, i un 40% més a Sant Joan Despí, ha detallat el Fòrum en un comunicat aquest dimarts

D’altra banda, Sant Climent de Llobregat ha registrat una baixada del 80% en el volum de compravendes, Begues del 66,6%; Abrera del 52,5%, i Castellví de Rosanes del 50%.

Segons la Societat de Taxació (ST), el preu mitjà de la vivenda nova al Baix Llobregat ha viscut un increment del 2,5% de mitjana els 6 primers mesos del 2022, i el preu mitjà per metre quadrat a la comarca és de 2.535 euros.

Sant Just i Esplugues amb les vivendes més cares

Sant Just Desvern té la vivenda nova més cara (amb un preu mitjà per metre quadrat de 3.040 euros), seguida d’Esplugues de Llobregat (2.916 euros), Sant Joan Despí (2.897), Castelldefels (2.749), l’Hospitalet (2.685), Cornellà (2.518), Viladecans (2.501), Gavà (2.427) i el Prat (2.359); totes han tingut pujades d’entre el 2,2% i el 3,1%, excepte l’Hospitalet, on ha crescut un 5,7%.

A la part inferior del rànquing hi ha Martorell, amb un preu mitjà per metre quadrat de 1.961 euros i una variació semestral del 2,9%; Sant Feliu de Llobregat, amb 2.286 euros de mitjana i un increment del 2,8%, i Molins de Rei, on el metre quadrat s’ha situat en els 2.233 euros i ha registrat una pujada de l’1,8% des del desembre del 2021.

Llegeix totes les notícies del <strong>Baix Llobregat</strong> a EL PERIÓDICO