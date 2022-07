El Govern central ha mantingut la seva previsió de creixement de l'economia espanyola en el 4,3% per aquest any, però ha retallat vuit dècimes la seva estimació per al 2023, fins al 2,7%, en un context d'elevada incertesa per l'impacte de la guerra a Ucraïna i l'escalada de preus, especialment els de l'energia.

Així ho ha avançat la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrat aquest dimarts, en la qual ha defensat que "tot continua apuntant a un fort creixement de l'economia espanyola". Aquestes noves previsions de l'executiu estan alineades, segons Calviño, amb les estimacions del conjunt d'organismes nacionals i internacionals, que en les últimes setmanes han revisat a la baixa les seves projeccions de creixement per al PIB espanyol. Per exemple, la Comissió Europea estima un creixement del 4% aquest any i del 2,1% el vinent, mentre que el Banc d'Espanya el situa en el 4,1% el 2022 i en el 2,8% el 2023.