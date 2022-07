El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el límit de despesa no financera, conegut com sostre de despesa, del pressupost de l'Estat per al 2023, que arriba a la xifra rècord de 198.221 milions d'euros, la qual cosa suposa un 1,1% més respecte a l'exercici anterior, inclosos els fons procedents de la Unió Europea.

Amb aquest pas, l'executiu dona el tret de sortida a l'elaboració dels últims comptes públics d'aquesta legislatura, que tenen com a objectiu consolidar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, però tenint en compte el complex panorama econòmic actual, marcat per la guerra a Ucraïna i l'escalada de preus. "El nou sostre de despesa assoleix una xifra rècord, tot i que això no impedirà que continuem reduint el nostre desequilibri i mantenint l'esforç inversor", ha assegurat la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha desglossat el nou límit de despesa no financera per al 2023, que per tercer any consecutiu se situa en màxims.