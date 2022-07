Un jutge de Reus investiga una empresa a Les Borges del Camp (Tarragona) per presumptament falsificar etiquetes d’ampolles de vi amb Denominació d’Origen (DO) del Priorat, Montsant i la Terra Alta. Segons els Consells Reguladors de la Denominació d’Origen del Priorat, Montsant i la Terra Alta, s’han detectat irregularitats que fan suposar una falsificació, estafa i introducció al mercat d’un producte que en realitat no correspon amb la qualitat que se’ls atribueix. Segons diversos mitjans, l’empresa investigada és Reserva de la Tierra.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que la investigació va començar després que els Mossos d’Esquadra rebessin denúncies per part de les tres DO el juliol passat. Durant la investigació, van requisar abundant documentació i un «gran volum d’ampolles amb suposat etiquetat fals».

Segons les Denominacions d’Origen, es van detectar anomalies en vins embotellats i comercialitzats, per part de l’empresa sospitosa i altres de relacionades amb aquesta, com discordances a les etiquetes dels precintes de garanties. Per aquesta raó, van haver de denunciar-ho davant la policia, amb l’objectiu de complir «l’obligació d’una denominació d’origen de defensa i protecció dels interessos dels elaboradors inscrits» en la Denominació. Recalquen que aquests fets podrien apuntar a un presumpte frau constitutiu de diferents infraccions penals.

També afegeixen que aquesta és una de les seves tasques organitzatives, «les DO vetllen per la qualitat del producte emparat; fan el control del compliment del reglament per part de viticultors i elaboradors i protegeixen la marca d’irregularitats i fraus que puguin perjudicar, protegint els agricultors i cellers i també consumidors». Per aquest motiu busquen «prestigiar, dignificar, valorar i aconseguir un grau més gran de confiança dels consumidors cap al món del vi».

De moment, la investigació, dirigida pel jutge i a càrrec dels Mossos d’Esquadra, continua oberta i encara no hi ha cap sospitós en qualitat d’investigat.