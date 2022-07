L’Ajuntament de Barcelona ha contraatacat amb contundència a la rebel·lió dels anomenats «amfitrions» o barcelonins que lloguen habitacions a turistes a casa seva. Els amfitrions van anunciar dijous que «per necessitat econòmica» –i mentre que la pugna es viu també en els tribunals– desobeirien la prohibició (a la pràctica) de l’activitat imposada per l’ajuntament, i que reactivarien els anuncis a la plataforma. I el consistori ha respost aquest dissabte que ja ha «exigit a Airbnb la retirada de 4.102 anuncis de llars compartides publicades a la seva web».

Assegura que divendres va enviar un requeriment a la plataforma perquè els desactivi en el termini de 15 dies, al considerar que «publicita allotjaments que no tenen cap mena de llicència i, per tant, es tracta d’activitat turística il·legal». Adverteix que en cas contrari iniciarà els procediments sancionadors pertinents contra l’empresa.

No hi ha cap habitació legal

L’actualització del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) aprovada al gener pràcticament prohibeix el lloguer d’habitacions turístiques, ja que només les admet si són en vivendes d’ús turístic que es reconverteixin a residència habitual. Una situació inversemblant, tenint en compte que la gallina dels ous d’or són precisament les llicències de vivenda turística. De fet, l’ajuntament confessa que fins ara no hi ha hagut cap reconversió. De manera que no hi ha cap habitació turística legal a Barcelona, emfatitzen.

Per tant, no ha sigut gaire difícil seguir la pista de presumptes infractors. S’ha de remarcar que després de la croada municipal contra els apartaments turístics sense permís, aquestes setmanes se n’han detectat uns 500, davant els milers d’anys anteriors, ha precisat Sanz. Per contra, són molts més els casos d’habitacions. Aquesta situació es produeix tant per la insurrecció de centenars de particulars que no accepten no poder allotjar un viatger a casa seva, i que reivindiquen el dret a aquests ingressos, com va informar dijous aquest diari. Però també per la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tomba (per defectes de forma) la regulació de la llar compartida que va aprovar mitjançant decret el Govern el 2020. Tot i que es recorrerà, la plataforma d’afectats ViA (Veïns i Amfitrions) afirma que qualsevol sanció al respecte en aquest període podrà ser recorreguda i anul·lada.

Expedient sancionador de 60.000 euros

No obstant, el govern municipal torna a optar per combatre els anuncis com una manera de frenar ràpidament l’activitat. Si Airbnb no hi col·labora, se li obrirà expedient sancionador de 60.000 euros. I no serà el primer, ja que per reincidència en el passat acumula una altra multa de 600.000 euros. «Barcelona reclama a Airbnb que deixi d’operar al marge de la llei i també de posar en perill la situació dels qui anuncien llars compartides», ha dit la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz. «No hi hauria activitat si no es promocionés», ha reiterat.

El consistori vol que tots estiguin ben informats i «evitar que es repeteixi la situació viscuda els últims anys per diverses persones sancionades per oferir la vivenda habitual com a pis turístic a través de la plataforma. En les seves al·legacions a les sancions, afirmaven que no eren conscients de la il·legalitat. Ara es pensa que pot estar passant el mateix amb les habitacions, per la qual cosa s’enviarà a tots els titulars una advertència de cessament de l’activitat sense sanció i com a avís. En cas de mantenir els anuncis, se’ls multarà (de 3.000 a 60.000 euros). De fet, ha inclòs el tema de les habitacions per dies (llars compartides) dins del pla de xoc contra la il·legalitat, remarquen.

El Govern municipal aprofita per insistir que sí que es permet el lloguer d’habitacions de més de 31 dies per a ús habitual o de llarga durada, com els que es fan habitualment a estudiants o treballadors temporals, emparat per la LAU.