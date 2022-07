El consell de supervisió del Grup Volkswagen ha comunicat aquesta tarda, per sorpresa, el cessament d’Herbert Diess com a màxim responsable del consorci automobilístic alemany. Després de la reunió del consell s’ha fet públic un comunicat amb el nomenament d’Oliver Blume, de 54 anys, com a nou conseller delegat del grup, posició que exercirà juntament amb el seu actual càrrec com a màxim responsable de la marca Porsche, que també continuarà exercint després de la sortida a borsa del fabricant de vehicles esportius.

Després de la decisió del consell de supervisió del grup alemany s’ha d’observar una línia de relleu generacional, enfocada a consolidar l’electrificació de la companyia i a tractar temes com la possibilitat d’esquivar la limitació de les vendes de vehicles de combustió més enllà del 2035. La realitat econòmica i de realitat tecnològica dels països obliga, i el grup ja observa, juntament amb altres grans fabricants, algun tipus de moratòria de cara a aquesta frontera fins ara sagrada. No seran els únics reptes per a un Blume que arrencarà, sens dubte, una nova etapa en el consorci. ‘Cap’ des del 2018 Com sol passar en aquests casos, l’agraïment pels serveis prestats és el que per ara s’emporta Diess, que ocupava el càrrec de conseller delegat des del 2018. En un ‘pacte de cavallers’, Diess ha negociat la sortida del grup. Des de Volkswagen es mostren molt agraïts amb Diess (que acaba de complir 63 anys) qui ha donat molts impulsos de producte, ha reorientat la cartera de producte i impulsat la mobilitat elèctrica. Blume va entrar el 1994 en el grup Volkswagen i ha exercit diverses funcions a les marques Audi, Seat, Volkswagen i Porsche. Des de l’any 2015 és conseller delegat de Porsche i ara continuarà la transformació del grup Volkswagen. Oliver Blume va estar treballant cinc anys (2005-2009) com a director de Planificació i del Centre Pilot de Seat S.A.