BBVA, amb més 56 milions de clients, s’ha convertit en un objectiu per als ciberdelinqüents que, mitjançant missatges maliciosos (‘smishing’), suplanten la identitat de l’entitat i envien SMS als clients. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) explica que l’‘smishing’ és una tècnica que consisteix en l’enviament de missatges per part d’un ciberdelinqüent a un usuari simulant ser una entitat legítima per robar-li informació privada o fer-li un càrrec econòmic.

Això afecta qualsevol empresa o autònom que utilitzi banca electrònica del BBVA a través del mòbil amb sistema operatiu Android. El que circula és un SMS (‘smishing’) que suplanta el BBVA que, amb el pretext d’un bloqueig de seguretat del compte, sol·licita dades a l’usuari per a la descàrrega d’una ‘app’ del mateix banc. A més de robar les dades introduïdes, l’‘app’ descarregada és un troià bancari. No es descarta que utilitzin altres pretextos i que pugui tractar-se d’una versió del troià bancari Revive. Per aquesta raó, el banc avisa que «si reps un SMS o qualsevol notificació amb aquestes característiques, omet-los o elimina’ls, mai segueixis l’enllaç ni et descarreguis cap aplicació».