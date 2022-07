L'Ajuntament de Vilafant ha fet entrega de les claus de l’habitatge per a emergències socials al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que és qui en farà la gestió dels usuaris a qui donarà servei aquest habitatge.

L’adquisició i adequació d’aquest habitatge s’ha pogut tirar endavant amb una subvenció que l’Ajuntament ha rebut de la Diputació de Girona, 30.000€ per la seva adquisició i 2.562€ més pel seu arranjament (mobiliari, utensilis, electrodomèstics eficients, etc).

Aquest habitatge és el primer que adquireix el consistori per poder donar servei a aquelles persones que es troben amb una situació de vulnerabilitat i que segons els serveis socials necessiten un lloc d’acollida on poder, de manera temporal, viure per solucionar la seva situació. L’Ajuntament de Vilafant ha posat a punt aquest habitatge que a partir d’ara gestionaran els Serveis Socials del Consell Comarcal.

«Estem molt satisfets de tenir un habitatge per atendre situacions d’emergència. Vam creure que la compra d’aquesta casa era un molt bona oportunitat per poder donar un servei necessari, que amb la gestió del Consell Comarcal permetrà ajudar a aquelles famílies que ho necessitin», destaca l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, ha agraït a l’Ajuntament de Vilafant la cessió de l’habitatge i les tasques dutes a terme pels serveis socials municipals i comarcals. Martínez creu que «s’ha de seguir en aquesta línia de suma d’esforços entre administracions per poder donar un bon servei a la ciutadania, en especial a aquelles persones més vulnerables». La presidenta assegura que «la cessió dels pisos que fan els ajuntaments són una de les accions que fan possible que, des del Consell Comarcal, es pugui donar resposta a les famílies vulnerables».

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, acompanyada de l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys i de la regidora de benestar i salut de Vilafant Montse De La Llave ha visitat l’habitatge que ja està totalment equipat i a punt perquè el Consell hi pugui destinar els primers usuaris. També s’ha comptat amb les tècniques del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafant i de Serveis Socials que duran a terme el programa; per tal de poder aclarir possibles dubtes.