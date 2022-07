L’Ajuntament de Figueres ha fixat el 20 de juliol com a data d’inici per demanar ajudes per al transport públic, una convocatòria adreçada als estudiants que s’han de desplaçar a altres ciutats, sigui en els trens d’alta velocitat, com en les línies convencionals o en autobús de línia. La documentació del curs 21-22 es pot presentar a l’OMAC fins a l’1 de setembre.