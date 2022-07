El Mobile World Congress (MWC) torna a aterrar a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat aquest febrer amb una edició que pretén començar a tornar a la normalitat prepandèmica per presentar les novetats més potents del sector. EL PERIÓDICO s’ha assegut amb <strong>John Hoffman</strong>, director executiu de GSMA, per conèixer més a fons què marcarà un dels congressos tecnològics més importants del món.

La pandèmia us va obligar a cancel·lar l’edició del 2020 i la passada encara es va veure afectada amb una menor presencialitat. ¿Serà aquesta la de la tornada a la normalitat?

Estem veient una lenta tornada de les empreses al nivell d’abans de la pandèmia, així que anem en aquesta direcció. Desgraciadament encara hi ha parts del món, com la Xina, els Estats Units o el Japó, que tenen problemes per moure’s a causa de les restriccions, però cada dia veiem noves millores. Estem veient molt entusiasme i hi ha companyies que ja han acordat la seva participació en l’edició del 2023. El Mobile d’aquest any encara no serà com el d’abans de la covid però se li assemblarà. Tindrem més de 1.500 empreses exposant l’última tecnologia i calculem que vindran entre 40.000 i 60.000 participants.

L’any passat vau accentuar la vostra aposta per un model híbrid amb més conferències telemàtiques. ¿Us ha ajudat això al vostre objectiu de ser un congrés sostenible?

Sí, però aquest model és el resultat, no la intenció. Retransmetíem les conferències per internet abans de la pandèmia tot i que no ho promocionàvem gaire. Ara estem tornant a un model menys virtual i un 95% dels conferenciants seran a Barcelona presencialment. Hi haurà importants empreses xineses que ens enviaran les seves xerrades gravades, no és el millor però funciona.

El Blockchain i la realitat virtual, dos dels fenòmens tecnològics que més interès estan despertant, seran al MWC. ¿Què et sembla tot aquest <strong>bombo amb l’anomenat metavers</strong>?

Crec que és millor separar la paraula ‘metavers’ dels temes més específics, com el 5G o la intel·ligència artificial. La tecnologia evoluciona i passa del concepte a la realitat. Crec que ningú té una definició clara del que significa el metavers. Un component és la realitat virtual aplicada al món dels videojocs però també pot aplicar-se en altres camps i utilitzar-se, per exemple, per a la reparació de motors. No som prou llestos com per saber què ens ofereix el futur, però sabem que les claus per a l’èxit es construeixen sobre els temes que tractem: 5G, IA, com es gestionen les dades al núvol... Si amb ‘metavers’ ens referim a això llavors ho tenim.

L’any passat vau incorporar per primera vegada la competició de ‘start-ups’ 4YFN al recinte de Gran Via. ¿Quins sectors predominaran aquest any entre les empreses emergents?

El 4YFN se centrarà en el finançament de ‘start-ups’, que és clau per activar bones idees, i en com fer créixer un negoci perquè aquesta visió es converteixi en una realitat que arribi al mercat. Per a això fan falta diners, assessorament, patrocinis i finalment clients. L’objectiu és testar aquestes idees i expandir l’ecosistema emprenedor.

La capital catalana és cada vegada un pol més atractiu per a la innovació empresarial. ¿Quin rol ha jugat en això el Mobile?

No podem atribuir-nos aquest mèrit, però sí que hem ajudat a fer brillar la llum i que aquest ecosistema de ‘start-ups’ vegi una llar a Barcelona. La ciutat no era vista com una comunitat per a aquestes empreses ni una capital tecnològica i amb el treball de la Mobile World Capital s’ha aconseguit expandir l’impacte del congrés d’una setmana a 365 dies a l’any. Així, moltes empreses emergents han pensat a mudar-se a Barcelona. Aquest ecosistema està creixent i volem ajudar que continuï així.

Aquest any també recolzareu la iniciativa ‘Beat Barcelona’ per connectar les empreses locals. ¿Com serà?

És un programa de l’Ajuntament que serà una oportunitat perquè Barcelona exposi tot el bo de la ciutat com la seva cultura artística o la gastronomia, però també serà un lloc per fer negocis.

També hi haurà xerrades sobre polítiques tecnològiques amb experts de governs i reguladors. ¿Creu que el sector i la societat encaren una fase de més regulació?

Els governs gestionen els espectres radioelèctrics de les telecomunicacions, així que l’enfocament regulador sempre ha sigut molt present en aquest sentit i continuarà així. Una altra qüestió important és la fiscal, els impostos. Volem pagar de manera equitativa i justa, molts dels impostos es paguen abans de desplegar una tecnologia, així que treballem amb els governs perquè entenguin que hem de ser capaços de cobrir les nostres despeses primer. El sector tecnològic evoluciona tan ràpid que cal estudiar com t’anticipes i poses en marxa polítiques que permetin el creixement i la innovació. Aquests són els punts que abordaran experts de tot el món.

¿Com valoreu la vostra relació amb la ciutat?

La benvinguda i l’entusiasme de Barcelona han sigut tremends des que vam arribar a la ciutat el 2005, però més destacadament des que vam establir la Mobile World Capital amb l’ajuda de Fira de Barcelona, els ajuntaments, la Generalitat i els ministeris de Madrid. Aquesta col·laboració publicoprivada ha sigut extremadament beneficiosa per a les dues parts. Els llocs de treball i beneficis econòmics que s’han generat per a la regió han sigut impressionants. Som afortunats de tenir aquesta col·laboració.

L’aliança entre GSMA i Barcelona acaba contractualment el 2024. ¿Hi ha plans per després?

No, encara no hem parlat amb ningú sobre això i Madrid tampoc ens ha trucat. Crec que tothom està sent respectuós. En els pròxims 12 o 18 mesos començarem a pensar què fem després del 2024, però de moment ens centrem a fer que el congrés sigui com abans de la pandèmia.