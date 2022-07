Després de l’esdeveniment Impulse que Cupra va celebrar a Terramar (Sitges) fa tot just un mes, el primer salt d’aquest nou impuls de Cupra ha arribat avui amb l’obertura a Sydney (Austràlia) del seu primer City Garage. Amb aquesta estrena, Wayne Griffiths, president de Cupra i Seat, inicia l’ofensiva comercial de la marca espanyola a nivell internacional fora d’Europa. El mercat australià serà el primer que començarà a rodar amb els models de Cupra, i la idea és que ben aviat el segueixin les vendes dels models espanyols als Estats Units i Corea del Sud.

Aquesta globalització de Cupra consolida la visió estratègica de la firma de la companyia Seat a nivell mundial. L’aterratge a Austràlia no és casualitat, i es considera l’inici d’una ofensiva, d’un impuls que ha de portar la nova Seat a convertir-se en referència en el seu segment: esportiu, elèctric i jove. Des de la marca insisteixen en el seu esperit disruptiu dins de la lògica de la rendibilitat, condició expressa imposada des del Grup Volkswagen. Amb Cupra tenen rendibilitat i sofisticació atrevida, conceptes que seran l’estendard del seu llançament a Austràlia.

El president de Seat SA, Wayne Griffiths, s’ha mostrat confiat en l’èxit de la seva obertura comercial més enllà d’Europa en l’estrena del City Garage de Cupra avui a Sydney. «El nostre impuls per portar la marca Cupra a la resta del món és imparable –parafrasejant l’eslògan encunyat a Terramar d’‘Impuls Imparable’– . Al llançar la marca a Austràlia, estem fent el primer gran pas en la nostra globalització», va dir Griffiths.

«Austràlia és un mercat global estratègic per a l’expansió a Àsia Pacífic i més enllà. La nostra estratègia aquí és començar amb el desenvolupament de la marca i portar a terme la primera ofensiva de producte, amb el llançament de l’Ateca, el León i el Formentor. El Cupra Born arribarà el 2023, seguit dels nostres nous herois Terramar, Tavascan i UrbanRebel, que ho faran a partir del 2025. Volem ser la marca rellevant, cool i atractiva que combina l’esportivitat amb l’electrificació. La nostra ambició és assolir més del 5% de la quota de mercat en el segment elèctric a llarg termini en aquest país», ha assenyalat el president.

Consolidar el creixement

Cupra ha de ser el salvavides de Seat com a companyia a llarg termini, i per això és clau la seva obertura internacional i l’adjudicació d’una segona plataforma elèctrica per a la planta de Martorell que se sumi a la ja atorgada per a la producció a partir del 2025 dels vehicles 100% elèctrics petits de les marques del grup Volkswagen. L’obertura arrenca avui a Austràlia i allò de l’adjudicació està cada vegada més a prop.

La marca Cupra va néixer el 2018 i la seva facturació ha passat de 430 milions d’euros a gairebé 2.200 milions d’euros el 2021. Amb la seva irrupció a Austràlia i altres mercats d’ultramar la marca espera consolidar el seu creixement. A Austràlia, l’objectiu de Cupra és quadriplicar les seves vendes anuals de 1.600 cotxes previstos per al 2022, buscant la xifra dels 7.000 cotxes el 2025. En una primera fase la idea és desenvolupar la marca i llançar una ofensiva de producte, per a això es valdrà del model d’agència (el vehicle és propietat de la marca, no del concessionari) per comercialitzar els seus cotxes, venent el Cupra Ateca, el Formentor i el León (tant en les seves versions de gasolina com híbrides- endollables).

Quant a models elèctrics, també oferirà el Born a partir del primer trimestre del 2023. El director de Cupra a Austràlia, Ben Wilks, creu que amb aquest model la marca també sembrarà la llavor de l’electrificació en un mercat gran quant a extensió, tot i que mesurat quant a volum. «Cupra és reconeguda a Austràlia com una marca d’alt rendiment que es dirigeix als amants de la conducció i del disseny. Serem una de les primeres marques europees a oferir vehicles híbrids endollables als australians. Hem rebut més d’11.000 mostres d’interès per part dels clients. A més, les vendes de la Launch Edition són un bon indicador per a una marca que és completament nova a Austràlia. Estem impacients per portar-hi el Born, el primer model totalment elèctric de la marca, que arribarà a aquest mercat a principis del 2023». A partir del 2025 Cupra arrencarà la seva segona ofensiva al continent amb l’arribada del Terramar, el Tavascan i el Raval (UrbanRebel).

Amb la inauguració del City Garage de Cupra a Sydney són ja set els que hi ha oberts arreu del món. El d’Austràlia s’uneix als de Mèxic, Hamburg, Munic, Milà, Lisboa i Rotterdam.