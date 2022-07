El president dels Estats Units, Joe Biden, acompanyat pel president d’Iberdrola, Ignacio Galán, ha visitat avui una de les instal·lacions que formen part del pla de la filial cotitzada d’Iberdrola al país per a la construcció de projectes eòlics marins a Nova Anglaterra. L’elèctrica que presideix Ignacio Galán invertirà en ells 10.000 milions de dòlars al llarg d’aquesta dècada.

Biden s’ha reunit amb Galán, acompanyat de 25 autoritats i empresaris nord-americans, a més de l’assessora nacional del president per al clima i antiga líder de l’Agència Mediambiental dels Estats Units, Gina McCarthy, i diversos congressistes per Massachusetts. El president Biden ha volgut deixar de manifest la nova política energètica dels Estats Units i el suport del seu govern a les inversions d’Iberdrola a Amèrica del Nord.

Els tres parcs eòlics marins ja estan en construcció o desenvolupament avançat, i tots ells tenen contractes de venda d’energia a llarg termini a Massachusetts i Connecticut. Tindran una capacitat total de 2.800 megawatts (MW), crearan gairebé 11.000 nous llocs de treball i subministraran energia lliure d’emissions per a gairebé 1,6 milions de llars i empreses. El primer dels tres parcs, Vineyard Wind, serà el primer a gran escala dels Estats Units, i començarà a produir energia a finals de l’any que ve.

Com a part de la proposta realitzada en l’adjudicació del tercer dels parcs eòlics marins, Commonwealth Wind, Iberdrola es va comprometre a promoure la primera instal·lació de fabricació de cables per a eòlica marina de Massachusetts als terrenys d’una antiga planta de carbó a Somerset, Massachusetts (Brayton Point), la que avui ha visitat Joe Biden. S’espera que la fàbrica, que crearà nombrosos llocs de treball locals, obri a principis del 2026 i subministri cables als projectes d’Iberdrola Commonwealth Wind com a Park City Wind.

També està desenvolupant a la mateixa àrea Park City Wind, un projecte de 804 MW que subministrarà energia neta als clients de Connecticut, alhora que revitalitzarà el port de Bridgeport, seu de l’oficina d’operació i manteniment i magatzem dels components de cara a la construcció. S’espera que el projecte estigui acabat el 2027.

Història de creixement

Iberdrola, mitjançant la seva filial cotitzada al país, Avangrid, en un dels grups més grans del sector elèctric nord-americà, cotitzant des del 2015 a la borsa de Nova York. La firma és present en 25 estats i gestiona més de 9.300 MW de capacitat instal·lada, dels quals més de 8.500 MW són renovables (principalment eòlica i solar fotovoltaica), i més de 170.000 quilòmetres de línies elèctriques a través de vuit distribuïdores a Nova York, Connecticut, Maine i Massachusetts. A més, compta amb una cartera de projectes renovables de més de 22.000 MW, que representen una plataforma estable de creixement continuat durant els pròxims anys a mesura que el país compleix els seus objectius de descarbonització.

A més, compta amb una cartera de més de 5.300 MW a tancament del primer trimestre del 2022 d’eòlica marina. Iberdrola també és propietària de l’àrea de desenvolupament Kitty Hawk (2.500 MW), en aigües de Carolina del Nord i Virgínia i ha iniciat el procés d’obtenció de permisos per part de l’Oficina Federal de Gestió de l’Energia Marina (BOEM) per al parc Kitty Hawk North (800 MW), el primer projecte plantejat en aquesta zona. Gràcies a l’aposta de la companyia per les energies renovables la intensitat d’emissions de CO2 d’Avangrid eren ja a tancament de l’últim exercici 6,5 vegades inferiors a la mitjana de les ‘utilities’ dels Estats Units.