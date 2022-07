ATA, l’última organització d’autònoms que faltava per subscriure el nou sistema de cotitzacions, ha donat el ‘sí’ a la reforma. Un dia abans les organitzacions vinculades als sindicats, Upta i Uatae, ja havien mostrat el seu beneplàcit a l’últim text remès des de la Seguretat Social. Això permet al ministre José Luis Escrivá lligar tots els consensos en el si del diàleg social i tirar endavant una reforma que entrarà en vigor a partir del 2023. Uns dos milions d’autoempleats pagaran menys quota de la que paguen actualment amb el nou esquema, i un altre milió –els de més ingressos– veuran augmentades les seves contribucions obligatòries.

A les nou del matí la junta directiva d’ATA s’ha reunit d’urgència per votar afirmativament el preacord arribat de matinada amb la Seguretat Social. Queda només pendent la votació de la CEOE, que ha citat cap a les 11 hores el seu comitè executiu i presumiblement votarà en el mateix sentit que ATA, la seva filial d’autònoms. «Ha costat, ¡però ara sí!», ha escrit en el seu compte de Twitter el president d’ATA, Lorenzo Amor. Amb el ‘sí’ dels patrons la reforma queda tancada amb acord de totes les parts.

Després de gairebé set mesos de negociacions, la CEOE i ATA han acabat estampant la seva firma en l’acord per a la reforma del règim especial de treballadors autònoms (RETA). Per moments, les organitzacions empresarials van ser més fora que dins del pacte, si bé durant les converses les posicions inicials de Seguretat Social s’han anat rebaixant per mirar d’atraure’ls cap al ‘sí’.

De l’esquema de trams amb quotes entre els 202 euros i els 1.266 euros Escrivá ha virat cap a una reforma menys ambiciosa pel que fa a l’equitat. Finalment, les quotes seran, a partir del 2023, d’entre 230 i 500 euros. I el desplegament de la reforma serà en tres anys, mentre les primeres propostes pretenien incloure fins al 2031.

Escrivá s’ha anat movent i des de la patronal han accedit a entrar a participar de la reforma, conscients que quedar-ne fora podia implicar més contundència a l’hora de gravar els autònoms amb més ingressos. Van començar entonant el discurs de la «destralada» i aquest dimecres en el seu comitè executiu han beneït la reforma. Un guió en la negociació similar al que va passar amb la reforma laboral, que la patronal va acabar recolzant amb l’objecte de ‘minimitzar danys’ i evitar que al Congrés les formacions més a l’esquerra poguessin plantejar modificacions més lesives per als seus interessos.