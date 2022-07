La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, s’han reunit aquest dijous amb els representants dels grups parlamentaris dins de les reunions amb diferents institucions per obtenir propostes per elaborar el futur pla de contingència amb el qual Espanya preveu fer front a la crisi energètica.

Segons fonts de la reunió, a la qual van assistir representants de tots els partits polítics de l’arc parlamentari a excepció de Vox, durant la cita no es va parlar de mesures concretes ni del preu de la llum, sinó que es va fer una descripció de la situació i es va insistir en la idea que Espanya no s’hauria de veure tan afectada per la crisi com altres països europeus, segons fonts presents en la reunió.

A falta de conèixer els detalls, segons fonts de l’Executiu, el pla espanyol versarà sobre tres eixos: mesures d’estalvi i eficiència, fórmules per reduir o substituir el gas per altres combustibles –en aquest punt el marge de maniobra a Espanya és reduït perquè la centrals de carbó a Espanya estan tancades o en procés de tancament i ni la intenció de les companyies elèctriques propietàries de les plantes ni de l’Executiu passa per incrementar la seva vida útil, si bé s’ha encarregat a REE valorar si és necessari retardar el tancament de la corunyesa As Pontes– i mesures de solidaritat entre els diferents Estats membre.

El punt de partida per a tot això serà el Pla d’Emergència del Sistema Gasista Espanyol que estableix ja escenaris d’acció en casos de problema greu en el subministrament de gas. Entre ells, habilita a interrompre el subministrament de gas a excepció de consumidors domèstics i serveis essencials com els centres sanitaris i hospitals, escoles bressol i escoles d’ensenyament obligatori, asils i residències, institucions vinculades amb la defensa nacional (bombers, policia, etc.), mitjans de transport públic que utilitzin gas, museus i biblioteques.

Ribera i Bolaños van emplaçar els representants polítics a una nova reunió, una vegada que la Comissió Europea presenti aquest dimecres el seu pla de contingència («Estalvia gas per a un hivern segur») i després de la celebració el 26 d’aquest mes d’una reunió extraordinària de ministres d’Energia a Brussel·les.